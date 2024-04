Encuesta de Covarrubias en Jalisco: Delgadillo 35%, Lemus 30%

La candidata a la gubernatura por Jalisco, Claudia Delgadillo, de la coalición Morena, Partido del Trabajo, Partido Verde Ecologista de México, Hagamos y Futuro, obtiene 35 por ciento de preferencia electoral, mientras que Pablo Lemus, abanderado de Movimiento Ciudadano, 30 por ciento, de acuerdo con un estudio de Covarrubias y Asociados.

En tercer lugar está la aspirante del PAN, PRI y PRD, Laura Haro Ramírez, quien tiene nueve por ciento, según el ejercicio realizado entre el 21 y 26 de marzo a mil 200 personas bajo la metodología de cara a cara a ciudadanos mayores a 18 años, con credencial de elector que acreditara su residencia en la entidad.

No obstante, el estudio demoscópico además detalla que 26 por ciento de las personas encuestadas respondieron no saber aún su respuesta o no tener una.

Por partido político, las preferencias se las lleva Morena con 32 por ciento, seguido por el que actualmente gobierna en la entidad: Movimiento Ciudadano, con 27 por ciento.

En tanto, las fuerzas opositoras se llevan un seis por ciento, con el PAN; cinco por ciento, con el PRI, mientras que el PRD no muestra indicador alguno.

Los aliados de Morena: PVEM y Futuro, registran cada uno dos por ciento de preferencias, mientras que el PT y Hagamos, uno por ciento, respectivamente.

En sus últimos encuentros con simpatizantes, Claudia Delgadillo ha propuesto estrategias para enfrentar la caída en el suministro del agua y garantizar su potabilidad para el consumo humano.

En materia de desapariciones, el candidato emecista Pablo Lemus, sugirió fortalecer el mecanismo de búsqueda por medio de la ampliación de la Alerta Amber para que aplique a toda persona con reporte de no localización.

En tanto, Laura Haro Ramírez propuso una reforma al sistema educativo de la entidad para garantizar el acceso de las niñas y niños a una formación de calidad, por medio de un análisis de la mano con expertos.

