Encuestas de Morena dan triunfo a Claudia Sheinbaum para ser candidata rumbo al 2024.

Las encuestas de Morena dieron como ganadora a Claudia Sheinbaum, exjefa de Gobierno de la Ciudad de México, con lo que se perfila para ser la candidata presidencial del partido guinda en las elecciones del 2024.

De acuerdo con los resultados, Claudia Sheinbaum obtuvo 39.4% de las preferencias, mientras que Marcelo Ebrard quedó en segundo lugar con 25.6% de los votos, según la Comisión de Encuestas del instituto político.

En el tercer lugar, se ubicó Gerardo Fernández Noroña con 12.2% del apoyo total en las encuestas aplicadas durante el proceso interno de Morena que duró 70 días.

El siguiente en la lista fue, Adán Augusto López Hernández que obtuvo 10%, mientras que Ricardo Monreal fue favorecido con 6.5% y en último lugar Manuel Velasco con 6.3 por ciento.

Las encuestas de Morena dieron como ganadora a Claudia Sheinbaum, exjefa de Gobierno de la Ciudad de México.

Durante el anuncio, el líder nacional de Morena, Mario Delgado, señaló que el proceso fue histórico e inédito y llamó a la unidad en favor del movimiento.

Además, arrremetió contra el proceso del Frente Amplio Por México, que dijo que es parte de la política de siempre y de los partidos del pasado.

En tanto, Alfonso Durazo, presidente del Consejo Nacional de Morena, agradeció a todos los simpatizantes y militantes del partido guinda por participar en la selección de la coordinadora de la Defensa de la Cuarta Transformación.

Así quedaron los resultados de las encuestas de Morena

Alfonso Durazo fue el encargado de revelar los datos de las encuestas que se realizaron duarante el proceso interno del partido guinda.

Comisión de Encuestas

Claudia Sheinbaum: 39.4%

Marcelo Ebrard: 25.6%

Gerardo Fernández Noroña 12.2%

Adán Augusto López Hernández: 10%

Ricardo Monreal: 6.5 %

Manuel Velasco: 6.3%

Merca A (ME)

Claudia Sheinbaum: 39.3%

Marcelo Ebrard: 25.9%

Adán Augusto López Hernández: 11.7%

Gerardo Fernández Noroña 10%

Manuel Velasco: 7.3%

Ricardo Monreal: 5.8 %

De las Heras

Claudia Sheinbaum: 41.1%

Marcelo Ebrard: 26.4%

Adán Augusto López Hernández: 10.9%

Gerardo Fernández Noroña 9.3%

Manuel Velasco: 6.9%

Ricardo Monreal: 5.4 %

Buendía

Claudia Sheinbaum: 36.6%

Marcelo Ebrard: 26.1%

Gerardo Fernández Noroña 11.7%

Adán Augusto López Hernández: 11.10%



Manuel Velasco: 8.6%

Ricardo Monreal: 5.9%

Eliga Consultores

Claudia Sheinbaum: 40.5%

Marcelo Ebrard: 25%

Adán Augusto López Hernández: 12.2%

Gerardo Fernández Noroña 9.9%

Manuel Velasco: 6.7%

Ricardo Monreal: 5.7%

Marcelo Ebrard arremete contra encuestas de Morena

El resultado de las encuestas de Morena fue descalificado por el exsecretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, quien por la tarde pidió que se anulara el conteo de votos.

“Lo que les quiero decir es que nosotros afirmamos que esto debe reponerse, decir: ya no tiene remedio quiero decirlo ahorita porque no sabemos si vamos a ganar o vamos a perder. No se ha contado una sola boleta, estamos diciendo esto porque las incidencias que hemos visto hasta esta hora, nos obligan a decir esto o callar. Entonces tomamos esta decisión, hay que hablar, no está bien, no es así", dijo.

Además, el excanciller mexicano dijo estar "definitivamente fuera del proceso" de Morena, debido a que el partido guinda ha cometido iuna serie de acciones en contra de su equipo de trabajo.

"Nosotros ya no vamos a acompañar el proceso", afirmó el exfuncionario en una entrevista de radiofónica.

Por lo anterior, Marcelo Ebrard convocó a su estructura a una asamblea nacional el próximo lunes, para revisar la ruta a seguir en relación al proceso del siguiente año.

¿Quién Claudia Sheinbaum, ganadora de las encuestas de Morena?

Claudia Sheinbaum Pardo es una de las fundadoras de Morena y una de las figuras más importantes del movimiento de la Cuarta Transformación. Además, es científica, activista y escritora mexicana, así como una de los aspirantes más fuertes para ganar la candidatura presidencial.

Sheinbaum Pardo tiene 61 años, pues nació el 24 de junio de 1962 en la Ciudad de México. También tiene ascendencia judía, ya que sus abuelos migraron de Lituania y Bulgaria.

Sus padres son el químico Carlos Sheinbaum Yoselevitz y la bióloga Annie Pardo Cemo, quien este año recibió el Premio Nacional de las Ciencias 2022 en la categoría de Ciencias Físico-Matemáticas y Naturales.

Claudia Sheinbaum: ¿Quién es la ganadora de las encuestas para ser candidata de Morena?

Claudia Sheinbaum Pardo, ella es licenciada en Física en la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México y maestra y doctora en Ingeniería en Energía en la Facultad de Ingeniería por esa misma casa de estudios.

Realizó una estancia académica de 4 años para su investigación doctoral en el Lawrence Berkeley National Laboratory, asociado a la Universidad de California en Berkeley.