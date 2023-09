Xóchitl Gálvez brinda apoyo a Ebrard y le lanza una porra: “Marcelo, aguanta, el pueblo se levanta”

La senadora del PAN, Xóchitl Gálvez, manifestó su apoyo a Marcelo Ebrard, luego de que demandó que se reponga el proceso al interior de Morena, ante las incidencias registradas.

En entrevista para medios después de la sesión del pleno se refirió a las declaraciones del excanciller y le lanzó una porra: “Marcelo, aguanta, el pueblo se levanta” , expresó y dijo que es como la que hacía el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Recordó que le había doblado la apuesta al mandatario federal respecto que al final la corcholata ganadora de Morena sería Claudia Sheinbaum , pero consideró que en su partido deben atender los reclamos de Ebrard.

“Que lo escuchen, que escuchen a Marcelo, es justo que lo escuchen, yo apoyo a Marcelo”, subrayó Gálvez, quien dijo que es evidente el enojo entre los miembros del partido guinda.

Cuestionada sobre si al Frente Amplio por México le conviene la fractura en Morena, apuntó que ni a la oposición ni a ella les conviene, por lo que van a seguir buscando sus propios apoyos.

“A mí no me conviene, yo voy a ir por los míos, voy a ir a la calle, a donde tenga que llegar, no estoy pensando en quién se fractura”, apuntó.

Pese al apoyo que le manifestó a Ebrard, la senadora panista consideró poco viable que vaya a abandonar las filas de Morena: “Marcelo yo creo que se va a quedar ahí, nada más estoy bromeando”, comentó.

Dijo que en los próximos días, como responsable de construir el Frente Amplio por México, buscará sentar las bases de la propuesta de este bloque opositor, por lo que incluso realizarán foros en diferentes temas.

Respecto al saludo que tuvo con el líder emecista Dante Delgado, Gálvez precisó que sólo fue un abrazo y descartó que se trate de “humo blanco” para que Movimiento Ciudadano se sume al Frente Amplio.

“Nomás nos saludamos, es un abrazo solamente, sobre todo a Dante lo quiero bien y él sabrá su tiempo, hay que darle tiempo al tiempo”, declaró.

