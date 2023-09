Ebrard convoca a su estructura a asamblea nacional el próximo lunes

Marcelo Ebrard, quien busca la candidatura de Morena a la Presidencia de la República en el 2024, convocó a su estructura a una asamblea nacional el próximo lunes, para revisar la ruta a seguir en relación al proceso del siguiente año.

Este miércoles pasado el mediodía, Marcelo Ebrard afirmó que se debe de reponer el proceso interno de Morena donde se elegiría al candidato de este partido rumbo a las elecciones del 2024.

“Lo que les quiero decir es que nosotros afirmamos que esto debe reponerse, decir: ya no tiene remedio Quiero decirlo ahorita porque no sabemos si vamos a ganar o vamos a perder. No se ha contado una sola boleta, estamos diciendo esto porque las incidencias que hemos visto hasta esta hora, nos obligan a decir esto o callar. Entonces tomamos esta decisión, hay que hablar, no está bien, no es así", afirmó Ebrard en rueda de prensa.

El diputado Emmanuel Reyes, colaborador de Ebrard Casaubon, dio a conocer que, de acuerdo con lo que les dijo el exsecretario de Relaciones Exteriores, están en un proceso de reflexión, hasta el próximo lunes.