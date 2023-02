Enredos en Morena traban al Inai, advierten senadores

Senadores advirtieron que los enredos y resistencias en Morena, así como la falta de voluntad política, impiden avanzar en los nombramientos de los comisionados faltantes del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), con el fin de que el órgano pueda seguir operando.

En entrevista con La Razón, el senador priista Manuel Añorve Baños denunció que el proceso de nombramiento va “sumamente lento”; hay decenas de éstos que faltan de hacerse en el recinto legislativo y por ello dijo que el recurso legal obliga a acelerar el acuerdo político y los mismos nombramientos de quienes serán los nuevos comisionados.

“Esto ya es una llamada de atención de la necesidad de llegar a un acuerdo, pues primero se debe poner de acuerdo Morena con sus partidos que lo acompañan y después con las demás fuerzas políticas. Ya no hay nada que decir, ya no se puede pretextar nada, se tiene que cumplir el mandato judicial”, dijo.

Esto ya es una llamada de atención de la necesidad de llegar a un acuerdo, pues primero se debe poner de acuerdo Morena con sus partidos y después con las demás fuerzas políticas

Manuel Añorve Baños

Senador del PRI

Gustavo Madero, del Grupo Plural, aseguró que lo que falta es voluntad política por de Morena, ya que tiene mayoría en la Junta de Coordinación Política y la Mesa Directiva, y por ello no se puede decidir nada sin que el guinda lo diga.

Señaló que el Gobierno “busca quitar todo el poder” a los organismos autónomos y por ello se han ido retrasando los nombramientos, pues “se trata de lograr que el Inai se vuelva inoperante”.

En su edición del fin de semana, La Razón publicó que el Poder Judicial de la Federación (PJF) entró al rescate de los órganos autónomos del país, en esta ocasión para evitar que el Inai quede inoperante, ante la dilación del Senado para nombrar a los comisionados que le hacen falta.

También opinó el senador priista Ángel García Yáñez. Mencionó que no les han llegado los perfiles para conocerlos y que se haga la pasarela de aspirantes, con el fin de dar resultados a la gente.

Entre ellos no se ponen de acuerdo y a nosotros no nos toman en cuenta; ese es el verdadero problema de la falta de nombramientos. Es un tema muy delicado e importante

Ángel García Yáñez

Senador del PRI

“Entre ellos no se ponen de acuerdo y a nosotros no nos toman en cuenta; ese es el verdadero problema de la falta de nombramientos. Es un tema muy delicado e importante; ya tenemos ocho meses sin nombramientos y el Inai opera con cinco, pero no se dan abasto”, explicó.

La senadora morenista Martha Lucía Mícher dijo que lo primero es estudiar los perfiles y votar, pero siempre y cuando se satisfaga a las comisiones, de lo contrario se debe emitir la convocatoria de nuevo.

“No es un asunto de voluntad política, sino de cumplir con nuestras funciones, como mandata la Constitución, y de fortalecer a las instituciones, que es lo que nos rige en nuestro actuar; esto es, que sean los mejores y que no haya simulaciones de ningún tipo”, añadió.

Señaló que no hay presión, pero para elegirlos de mejor manera se debe revisar de manera categórica, ya que todas las personas deben ejercer su derecho y aunque no van a cortar a nadie, deben cumplir con un perfil.