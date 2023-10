Enrique Alfaro y Dante Delgado se reconcilian; gobernador pide a MC tener puertas abiertas para Ebrard

El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, saldó las diferencias con el coordinador nacional de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado, a quien reconoció como un político que ha hecho mucho por la democracia del país.

Además, ante la posibilidad de que Marcelo Ebrard se incorpore al partido, se pronunció porque mantengan las puertas abiertas.

“Siempre he creído que este es un proyecto de puertas abiertas y actuar sin prejuicios porque personas de bien hay en todas las expresiones políticas en este país. No puedes juzgar a nadie por sus orígenes partidistas. En lo personal he expresado que me gustaría que este proyecto a nivel nacional encabezara alguien que naciera en nuestro movimiento, pero no significa que crea en un partido de puertas cerradas, eso tampoco”, expresó.

Alfaro visitó el Senado de la República para participar en la inauguración del Museo Efímero de Jalisco en el Patio del Federalismo, donde ante la pregunta de si es viable que Ebrard sea el abanderado presidencial emecista comentó que la decisión está en la dirigencia nacional.

“Movimiento Ciudadano tiene liderazgos formados en nuestro movimiento, sólidos, para dar la batalla. Me gustaría mucho que este proyecto lo encabezara alguien que surgiera de las filas del mismo, pero esa es decisión de la dirigencia nacional”.

Subrayó que tras concluir su periodo como gobernador se va “a dedicar a otras cosas” y rechazó la posibilidad de participar en el Frente Amplio por México.

“Cumplí mi ciclo. Porque siempre he creído que los políticos que se aferran al poder que están buscando, buscando y buscando, puestos, huesos y trabajos se pierden en el camino. Me siento muy orgulloso de haber llegado a mi objetivo profesional de ser gobernador de mi estado y partir de eso, creo que le puedo aportar cosas a mi país desde la trinchera que me toca estar”, declaró.

Respecto a Dante Delgado, comentó que en el encuentro que sostuvieron, aunque no platicaron mucho, se privilegió su amistad: “Cuando hay una relación de amistad nada más es necesario saludarse, un abrazo y estamos bien”.

Además, lo calificó como “un político profesional que ha hecho mucho por la democracia de este país. Yo le tengo mucho respeto y el que yo pueda tener diferencias con él o puntos de vista distintos jamás va a cambiar la opinión que yo tengo, de lo que él ha significado en mi trayectoria política. Tengo admiración y respeto por él”.

