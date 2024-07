Enrique Ochoa y Dulce María Sauri urgen al TEPJF resolver recursos contra posible reelección de “Alito”.

Los expresidentes del PRI, Enrique Ochoa Reza y Dulce María Sauri urgieron al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) aprobar en lo inmediato el proyecto del magistrado Reyes Rodríguez, en el cual pidió a la Comisión Nacional de Justicia Partidaria resolver antes del 22 de julio las 5 impugnaciones contra la reelección de Alejandro Moreno en el CEN del tricolor.

Luego de una “audiencia de orejas” con la magistrada presidenta del TEPJF, Mónica Soto, los priistas detallaron que la sentencia debe estar lista antes del lunes próximo, cuando la convocatoria para renovar la dirigencia del partido establece el registro de todas las fórmulas que buscan la presidencia nacional.

“Es una petición que hicimos de manera puntual, que el proyecto del magistrado Reyes Rodríguez sea aprobado por los magistrados, para que sea remitido lo antes posible al partido y la comisión pueda resolver en tiempo y forma antes del 22 de junio. Que se haga a la brevedad”, insistió Ochoa Reza.

Explicó, en entrevista con medios, que todavía no hay proyecto de sentencia por parte del TEPJF sobre la impugnación contra las reformas a los estatutos del PRI, que sería “el juicio madre”, por lo cual confía que se cuente con la propuesta lo antes posible, pues es el origen de toda la cadena de ilegalidad.

“Hemos presentado la argumentación técnica y les hemos pedido celeridad en el asunto y estamos en espera de que se haga público este proyecto porque hay múltiples ilegalidades que están interconectadas y, por lo tanto, si el tribunal toma una decisión de retomar la vía legal dentro del PRI, toda la cadena de ilegalidades caerá por su propio peso”, aseguró.

Sauri Riancho expuso, por su parte, que la convocatoria ilegal, expedida por el partido para la renovación de la dirección nacional, no se considera el principio de paridad de género ni la alternancia de género en la fórmula para la presidencia del comité nacional.

Dijo que resulta extraño que en la convocatoria no se contempla que el registro de las fórmulas estuvieran encabezadas por una mujer, porque le corresponde en este momento elegir a una presidenta.

“Yo veo una mujer, no veo nombres y me parece que hay muchas y muy distinguidas militantes del PRI que podrían participar exitosamente, pero es necesario que se respete la paridad y se dé entrada a la alternancia en el PRI. No se vale ser candil de la calle y oscuridad en nuestra casa”, manifestó.

Más adelante, la exgobernadora de Yucatán informó que junto con Pedro Joaquín Coldwell presentaron un incidente de incumplimiento contra la sentencia del Tribunal Electoral, que avaló ampliar un año más la dirigencia de “Alito” Moreno.

“Soy ferviente creyente del principio de no reelección, sino que justamente esta lucha que hemos iniciado los expresidentes del Comité Nacional es para que se mantenga en sus términos con el candado grandotote a la reelección”, resaltó.

Durante su visita a la sede del TEPJF, los exlíderes del PRI no fueron recibidos por el magistrado Felipe Fuentes, ya que en uno de los escritos presentados por ellos, planteó una “reacusación” en su contra.

“No me negué a recibir a quienes pidieron audiencia, lo que sucede que en uno de los escritos se planteó una reacusación en mi contra; tiene que replantearse, resolverse y ya intervendrá en el asunto. Esperaré el momento oportuno”, argumentó.

Mientras, el magistrado Felipe de la Mata notificó que el miércoles llegaron los priistas “sin cita y no estaba. Cuando pidan cita con mucho gusto se les dará”.

