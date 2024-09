Ernesto Zedillo advierte peligro de ‘tiranía’ luego de reforma al Poder Judicial; ‘es atroz’, acusa

Ernesto Zedillo, expresidente de México, continuó las críticas a la reforma al Poder Judicial impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, la cual, acusó, podría llevar al país a convertirse en una “tiranía”.

Además, aseguró que Claudia Sheinbaum, próxima Presidenta debe tomar la decisión de ser una mandataria “de un régimen de partido” o de “una república democrática y progresistas”.

El expresidente Ernesto Zedillo durante la inauguración de International Bar Association. Foto: Cuartoscuro

Ejecutivo podrá controlar la impartición de justicia, acusa

El exmandatario entre 1994 y 2000, detalló que la reforma judicial, ya asentada en el Diario Oficial de la Federación (DOF), busca que los poderes Ejecutivo y Legislativo determinen quiénes tendrán la responsabilidad de ser juzgadores en el sistema judicial.

"Es terrible, es atroz. De ahora en adelante con una fachada de democracia el Legislativo y el Ejecutivo van a controlar quién aplica la justicia en este país. Se llama en términos simples, tiranía”, aseveró Zedillo Ponce de León en entrevista con Ciro Gómez Leyva.

"Decidí romper el silencio porque veo que la república democrática está siendo destruida y no podía ser un cobarde y quedarme callado": Ernesto Zedillo, expresidente de México. pic.twitter.com/f09Z4ULXVr — Ciro Gómez Leyva (@CiroGomezL) September 17, 2024

Asimismo, aseveró que el proyecto “es ilegítimo, eso no es ético, eso no es tenerle lealtad a la República”, ya que reflexionó “Es muy fácil criticar al Poder Judicial, pero ¿qué hace para mejorar? Somos un país que tiene por cada 100 mil habitantes 5 jueces”.

“No puedo quedarme callado”, afirma Zedillo

Advirtió Ernesto Zedillo que con la reforma que ya se ha publicado en el DOF y ha entrado en vigor se “enterrará la democracia”. Manifestó que no puede quedarse callado “cuando la República está en riesgo”.

“Es una respuesta muy sencilla, aún antes de tomar la presidencia tomé una decisión de no intervenir en la política de mi país. Me convertí en un estudioso y un opinador de la economía internacional, pero cuando veo que la república está en riesgo, no puedo quedarme callado, no puedo ser un cobarde ”, dijo el expresidente.

Presidente López Obrador criticó postura del exmandatario Ernesto Zedillo. Foto: Cuartoscuro

En torno a Claudia Sheinbaum, el exmandatario, señaló que deberá tomar una decisión, “una opción: ella puede ser el rostro, sin ningún poder, de un régimen de partido en una tiranía; o ella puede ser, yo creo que ella tiene la capacidad de ser la primera Presidenta de una república democrática, progresista y donde se construye y se respete el estado de derecho”.

