En Poder Judicial cierran filas ante amago de recorte; Morena, al choque

Una nueva confrontación por el presupuesto del Poder Judicial de la Federación (PJF) amenaza con escalar y convertirse en un tema jurídico-político, luego de las advertencias del oficialismo para hacerle un recorte a este poder.

Ayer, en una inédita reunión solemne y pública conjunta con los plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), el PJF urgió a la Cámara de Diputados a aprobar su solicitud de presupuesto para el 2024 y advirtió que, ante los intentos de “asfixia” por falta de recursos, hará valer la Constitución para no dar un paso atrás en la defensa de los derechos de los mexicanos.

La ministra presidenta, Norma Lucía Piña, dirigió un mensaje para argumentar la petición y sostuvo que entregó una solicitud a la Cámara de Diputados de “un incremento real del cuatro por ciento” a su presupuesto para el ejercicio 2024.

“Para el ejercicio fiscal del 2024, conforme a las expectativas de inflación establecidas por la Secretaría de Hacienda al cierre de este año, el PJF solicita un incremento real del cuatro por ciento respecto del presupuesto aprobado para el 2023. Los recursos solicitados se traducen, aproximadamente, en el equivalente al 0.26 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) de nuestro país.

“Tendiendo a un ejercicio de pesos y contrapesos que prevé precisamente nuestra Constitución, esta propuesta la recibirá, para su aprobación, previa discusión, la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión”, dijo.

La ministra presidenta recordó que, en este sexenio, el presupuesto del PJF, en términos reales, ha caído 15.4 por ciento respecto al 2018: “Lamentablemente, la consecuencia directa de asfixiar a través de un recorte presupuestal al PJF es colocar inmediatamente a los más vulnerables en una condición de aún mayor desventaja para acceder a sus derechos.

“Desde el PJF, reiteramos nuestro compromiso con México no sólo de someter todas nuestras actuaciones al marco constitucional y legal que nos rige, sino también de hacer valer la fuerza vinculante de nuestra Constitución, para así no dar un paso atrás en la tutela de la dignidad de las personas”, agregó Piña Hernández.

La defensa del presupuesto se da tras una serie de advertencias de diputados de Morena, que repetidamente han señalado que recortarán recursos por hasta 25 mil millones de pesos al PJF para el 2024.

“El debilitamiento de las atribuciones esenciales de uno de los tres Poderes del Estado, ante una insuficiencia presupuestal, no implica una política de austeridad, sino nos lleva al rompimiento del Estado de derecho”, sostuvo Piña Hernández.

En lo que respecta al TEPJF, mencionó que el proceso electoral 2023-2024 implicará la renovación de más de 20 mil puestos de elección popular y “ello exige una asignación presupuestal suficiente para cubrir el potencial incremento de asuntos que habrá de resolver”.

Ante los 21 funcionarios del PJF, que representan a los más de 55 mil servidores públicos que integran la Judicatura del país, la ministra reiteró el compromiso de “no sólo someter todas nuestras actuaciones al marco legal y constitucional que nos rige, sino también de hacer valer la fuerza vinculante de nuestra Constitución para así no dar ni un paso atrás en la tutela de la dignidad de las personas”.

Desde el Congreso, el PAN aseguró que, frente a las amenazas de Morena de hacer recortes al PJF, defenderán el presupuesto de la SCJN, así como de los organismos autónomos, para garantizar que prevalezca la justicia y la transparencia.

“Hay una amenaza latente de que los presupuestos de la Corte y de distintos organismos constitucionalmente autónomos se reduzcan. Nosotros vamos a acompañar la lucha para que eso no suceda, para que no se lastime a la Corte, para que no se lastime al INE, para que no se lastime al Inai. Ojalá y en Morena entiendan que no es destruyendo a las instituciones como van a ganar las siguientes elecciones”, dijo la vicecoordinadora de senadores del PAN, Kenia López Rabadán.

Aunque dijo que esperarán a la decisión final, de antemano señaló que, en caso de que se materialice algún recorte, “acudiremos a instancias legales, porque no podremos permitir que haya retrocesos en los presupuestos que claramente hoy se hacen más necesarios que nunca”.

También rechazó del senador guinda Alejandro Armenta, de promover un juicio político en contra de los ministros de la SCJN, y dijo que es una acción basada en la desesperación y que no tiene sustento.

Para elección 2024 piden 3,890 mdp

Para hacer frente a los comicios presidenciales de 2024, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) solicitará un presupuesto que asciende a tres mil 890 millones de pesos.

Dicho monto corresponde al mismo que pidió como presupuesto base para sus actividades operativas para el año en curso, y es 25 por ciento menor que el de la anterior elección presidencial, en 2018.

En conferencia, integrantes del equipo administrativo y financiero del órgano electoral explicaron que está sustentado cada peso del paquete presupuestal, para garantizar el trabajo que realizarán para atender el doble de asuntos que prevén recibir en 2024, en comparación con un año en el que no hay elección federal.

Óscar Santiago, secretario general de Administración del TEPJF, detalló que del monto total, dos mil 788 millones de pesos, es decir, 71.7 por ciento, corresponde a gasto operativo, y 56.6 millones, el 1.4 por ciento, a proyectos específicos de obras.

Precisó que para el proceso electoral el presupuesto asciende a 960 millones, los cuales se destinan casi en su totalidad a la contratación de personal eventual, que atenderán la calificación y su seguimiento.

Además, dijo que contemplan un fondo contingente para eventuales recuentos, incluida la elección presidencial, por 85 millones de pesos, los cuales, si no se ocupan, serán reintegrados en su totalidad a la Tesorería de la Federación (Tesofe).

Janet de Luna, directora de Recursos Financieros del TEPJF, mencionó que, hasta el momento, suman 148 demandas relacionadas con el proceso electoral federal 2023-2024

Cuestionado sobre la intención de la mayoría legislativa de aplicar recortes al Poder Judicial, incluido el TEPJF, Óscar Santiago apuntó que hasta el momento no tienen contemplado un ajuste al presupuesto que están solicitando, ya que pidieron lo correspondiente a la cobertura de necesidades indispensables para la elección.

Mier acusa mensaje amenazante de Corte

El presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, Ignacio Mier Velazco, consideró que el mensaje dado ayer, en una sesión “mafiosa, oprobiosa y de vergüenza”, por la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña, para solicitar aumento presupuestal al Poder Judicial, es una “afrenta” para la población y un condicionamiento para garantizar la justicia.

A razón de esto, el coordinador de Morena en la Cámara baja anunció que se solicitará nuevamente la presencia de la ministra, para que justifique el presupuesto que se pedirá y que, además, se solicitará un desglose profundo sobre el gasto en dicho poder, tras acusar que éste es uno de los más “opacos” para rendir informes.

“¿De qué se trata?, ¿qué mensaje quiere enviar al (Poder) Legislativo, de que si no le damos lo que pide van a fallar los juicios en contra de legisladores?, ¿en contra de los integrantes de otros de los poderes?...

“Hacemos un llamado a los jueces del país a que tengamos un debate de ideas y de ahí se defina su presupuesto y no al revés, a través de mensajes, de sesiones que tienen todo de mafioso y nada de solemne”, cuestionó.

El legislador se refería a la inédita sesión solemne que ayer mismo encabezó la ministra Norma Piña, en la que confluyeron los plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Consejo de la Judicatura y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), cuya finalidad fue defender el presupuesto del Poder Judicial de la Federación para el siguiente año.

En conferencia de prensa en San Lázaro, el legislador poblano consideró que el acto encabezado por Piña Hernández no tiene precedentes y que le resultó “lamentable” y oprobioso, es decir, de vergüenza.

“Parecería que la intención de la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es mandarnos a decir a todos los mexicanos y a los legisladores que, si no se les autorizan los miles de millones de pesos que ellos solicitan, no habrá justicia, es una afrenta para el pueblo de México y sus representantes populares”, dijo.

Además, señaló a la ministra de violentar las normas y utilizar al TEPJF como “espada de Damocles”, por argumentar que se necesitará mayor presupuesto ante el “potencial incremento de asuntos que habrá de resolver” en el proceso electoral venidero.

A pesar de haber sido quien planteó la posibilidad de hacer un recorte de entre 15 mil y 25 mil millones de pesos a este poder, el poblano aseguró que la intención de Morena y sus aliados no es “asfixiar” presupuestalmente a la Corte, como dijo la ministra Piña Hernández.

Asimismo, recordó que el presupuesto llegará hasta el 8 de septiembre y será cuando comience su discusión formal.

“La respuesta puntual: así no; con amenazas, no; queriendo violentar, poniendo como espada de Damocles al Tribunal Electoral en procesos electorales para condicionar la decisión libre, que tiene un legislador, no; en el diálogo, también”,dijo.

Luego de mencionar que ha invitado a la ministra a “dialogar”, anunció que se le convocará nuevamente y pedirá a la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) que solicite el desglose y análisis puntual del presupuesto del gasto en el Poder Judicial para también conocer, dijo, “por qué razón una queja recurrente es que no hay justicia”.

AMLO prevé amparo de miembros de Judicatura

Luego de exhibir que Ricardo Márquez Blas, excolaborador de Genaro García Luna, contratado por la ministra Norma Piña, ganará 112 mil pesos libres al mes, el Presidente Andrés Manuel López Obrador anticipó que los miembros del Poder Judicial recurrirán al amparo si Morena concreta el recorte presupuestal de 25 mil millones de pesos, el próximo año.

“Les puedo adelantar que, si en el Congreso les recortan el presupuesto, se van a amparar y no van a obedecer.

“Van a violar la ley y a tener el respaldo de los conservadores y de la mayoría de los medios de comunicación. Pero, ¿quién tiene la última palabra? El pueblo, y vienen elecciones”, afirmó.

A pregunta expresa sobre la propuesta de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados para reducir el presupuesto del Poder Judicial en 2024, aclaró que es facultad exclusiva de ese órgano legislativo decidir el monto de los recursos, mientras el Ejecutivo federal, a través de Hacienda, no puede modificarlo.

“Entonces, sí, yo creo que es un abuso. Claro, están tan cínicos que, aunque les quiten o les reduzcan el presupuesto para estos excesos, se van a amparar ellos mismos”, aseveró al considerar que son juez y parte, “así lo hicieron cuando se estableció en la Constitución que nadie puede ganar más que el Presidente.

“Están violando la Constitución los que supuestamente están para cuidar que se cumpla su espíritu y su letra. Y digo espíritu y letra porque siempre, como leguleyos, buscan interpretaciones especiales.

“Actualmente están violando la Constitución porque no deberían de ganar más que el Presidente”, sostuvo.

López Obrador retomó sus críticas a la presidenta de la Corte, Norma Piña, por la contratación de Ricardo Márquez como coordinador de fortalecimiento institucional de la SCJN, quien, detalló recibirá 15 prestaciones más como seguros de vida, de gastos médicos mayores, colectivo de seguro y separación individualizado.

Además de estímulos por antigüedad, jubilación, apoyo de anteojos y hasta del Día del Padre, señaló el mandatario.

“Este señor que acaban de contratar, que era cercano a García Luna y lo contrató la presidenta (Norma Piña), gana más que yo y no estamos hablando que sea juez o magistrado o ministro, es un funcionario.

“Estamos hablando de un servidor medio, los ministros tienen muchísimo más que esto”, puntualizó.