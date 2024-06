Arrecia pugna en el PAN: señalan a Marko agandalle, soberbia, daños...

El presidente nacional del PAN, Marko Cortés, sigue sumando cuestionamientos de la militancia de su partido, quienes le han exigido autocrítica tras los comicios del 2 de junio.

Damián Zepeda Vidales, senador albiazul, aseguró que, ante los pobres resultados, el actual dirigente debe “bajarle a la soberbia”.

“Él quiere estos conflictos personales para poder decir “es que están enojados conmigo”. No, no, no, no. El tema es de fondo. El tema es de institución. Yo por eso no caigo en esas provocaciones. Mi recomendación sería que ante una derrota tan dolorosa le metiera humildad y le bajara a la soberbia”, dijo a diversos medios en el Senado.

Más tarde, reiteró a La Razón su intención de relevar a Marko Cortés bajo la premisa de que el PAN “o se reinventa o se muere”.

“Me interesa participar en este modelo abierto al ciudadano que expongo, donde impulsemos un cambio verdadero en el PAN… El PAN o se reinventa o se muere como opción política competitiva para encabezar el ánimo de cambio de millones de mexicanos”, aseveró.

El senador recalcó la idea de que en el partido habrá que hacer una autocrítica ante los resultados electorales que demostraron que la coalición fue “fracasada” y perjudicó más.

Para Zepeda, los resultados del 2 de junio fueron equivalentes a un “terremoto político” cuyos resultados no se veían desde hace 42 años cuando se perdió ante el priista Miguel de la Madrid, pero que forman parte de la “debacle” que inició en 2018, al pasar de 12 gubernaturas panistas a sólo cuatro este año.

Y aunque dijo no estar en contra de las alianzas, aseguró que sí con la que se hizo al lado del PRI por ver en esto un “error histórico” que desencadenó el rechazo de la ciudadanía.

Al tema, se adhirió el excoordinador de campaña de Fuerza y Corazón por México, Max Cortázar, quien aseguró en entrevista con Ciro Gómez Leyva, que Xóchitl Gálvez hizo un “gran esfuerzo” y cumplió más allá del compromiso que adquirió con la candidatura presidencial, porque se hizo “para lo que alcanzó”, porque el PRI, PRD, pero principalmente el PAN escatimaron recursos para la campaña.

“Si tuvimos poco (dinero). Realmente los administradores fueron ellos (los partidos). En este caso, el administrador principal fue el PAN del dinero, ellos eran los encargados de si se hacían espectaculares, pero desafortunadamente tuvimos muchos problemas de lana, estamos hablando de que, si queríamos tener algunas playeras, gorras, no teníamos ni para municipios ni para alcaldías. Sí se batalló, no hubo el dinero que se necesitaba, no sé si el PAN a la mera hora decidió ponerlo en otro lado, en otras candidaturas, esas son cosas que tendrá que explicar la administración de Marko Cortés”, señaló.

Relató que la noche del 2 de junio reconocieron que los resultados de la elección no les favorecieron y, en un acto “demócrata”, la candidata opositora felicitó a la morenista, lo cual molestó a Marko Cortés por una presunta falta de consulta para esta decisión.

“No le gustó, no sé por qué, no sé si él quería hacerlo antes o piensa que todo se le debe consultar, pero él no nos consultó a ningún mexicano lo que hizo en Coahuila, pero que les hizo un gran daño a las campañas, no solamente a la federal, sino a las locales”, dijo.

Luego de insistir en que el partido debe cambiar, comentó que “Marko se tiene que ir”.

En el mismo espacio radiofónico, el presidente del PAN confirmó su molestia por la felicitación a Sheinbaum Pardo.

“Por supuesto que le dije que no lo compartía, porque no puedes felicitar a quien te acaba de pisotear, tú felicitas a alguien que te ganó a la buena, pero no cuando te pisotean, te avientan todo el estado mexicano, no puedes felicitar… Asesoraron muy mal, al calor de esa noche a nuestra excandidata presidencial”, comentó el dirigente.

Aseguró que el PAN fue el partido que más gastó en la campaña, al punto de casi llegar al tope, pero recordó que también tenían candidatos a senadores, diputados, y otros, a los que también se les tenían que dar recursos.

Sobre la acusación de que él aparecía en los spots a pesar de no ser candidato, detalló que la candidata estuvo en 67 por ciento de los materiales, pero dijo que la falla en los spots fue la falta de impacto en la población.

Ante la exigencia de su salida del partido, explicó que su periodo concluye el 3 de octubre y sostuvo que el proceso de renovación ocurrirá alrededor de esa fecha.

“No va a ser precipitado, como les preocupa a los exgobernadores, pero tampoco lento, un tiempo medio que nos permita procesar con los tiempos del PAN la renovación no sólo de la dirigencia nacional, sino de las estatales”, comentó.

El exgobernador de Aguascalientes, Martín Orozco, también cuestionó a Cortés, y en su cuenta de X aseguró que al dirigente albiazul sólo le interesan las diputaciones plurinominales, en referencia al desplegado que Marko lanzó para reclamar espacios en el gobierno de Coahuila, donde la alianza ganó.

“El resultado electoral del 2 de junio pasado ya estaba previsto o lo peor pactado por Marko Cortés y su equipo de gandallas, que sólo les interesan las pluris y los negocios que puedan hacer”, dijo a través de un video que difundió en redes.

“Una población estatal menor que la que tiene en este momento MC. En el Congreso de la Unión, en el Senado, en la Cámara de Diputados, otra arrastrada por culpa de ellos; hasta el partido verde (PVEM) nos desplazó al tercer lugar. Este fracaso vergonzoso tiene nombre y apellido: Marko Cortés”, señaló.

Y reclamó que Cortés decidiera ocupar la primera posición plurinominal para el Senado. “¿Qué, busca ponerle el último clavo al ataúd de nuestro partido? Es un perdedor, como me lo anticipó en mi oficina, y un mediocre como se lo dije hace tres años”, sentenció.

Apenas este martes, exgobernadores de Acción Nacional exigieron cambios de fondo para el partido, luego de que, en las pasadas elecciones del 2 de junio, sólo ganaron una gubernatura de ocho en juego, lo que provocó una molestia entre los panistas; incluso reconocieron que la gente prefiere en estos momentos que sea gobernada por Morena en continuidad a su proyecto de nación.

“Al PAN nos dijeron que no, nos quieren en la presidencia, ni en la mayoría de los puestos federales y locales que se eligieron ese día. La votación que obtuvimos muestra una franca tendencia declinante y constantemente a la baja. Cambias o te vas”, expresaron.

Los puntos que se desean reformar para el PAN son, principalmente, ejercer con honestidad política sus responsabilidades económicas, tomar con transparencia las decisiones, priorizar superación de la pobreza y lograr la equidad social; además, la renuncia de Marko Cortés a la dirigencia del partido.

Sin embargo, hasta el momento se encuentra en vilo el proceso de sucesión, debido a que hasta algunas semanas se dará a conocer, ya que en estos momentos el partido se encuentra con el tema de las impugnaciones, pues de acuerdo los estatutos de Acción Nacional, cada elección federal se debe hacer un cambio en la dirigencia, por lo que esta se encuentra en prueba con una fractura interna.