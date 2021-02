Especialistas critican iniciativa para regular redes sociales

La propuesta del senador Ricardo Monreal de Morena para regular redes sociales está destinada a fracasar porque mantiene la censura a medios de comunicación, confunde los conceptos y busca imponer candados a raíz de la expulsión del presidente Trump de las redes, convirtiendo la iniciativa en “un cañón para matar una hormiga”, coinciden especialistas.

Redes sociales con Raúl Trejo Delarbre

Al participar en el Foro sobre el “Proyecto de iniciativa de Ley para Regular las Redes Sociales”, organizado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas y el Senado de la República, el analista Raúl Trejo Delarbre consideró que la propuesta no está bien sustentada.

“Me parece que esta propuesta no logrará regular, sino aparentar que habría alguna forma de control sobre las redes socio-digitales, lo diré de una manera muy enfática creo que es una propuesta destinada a no funcionar, porque desconoce el funcionamiento la manera de operación de internet y de las redes socio-digitales”, dijo el investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM.

Explicó que en esta propuesta se confunde también al mensaje con el mensajero y se otorga a las redes sociales un papel que no tienen.

Se sobredimensionan las capacidades de las redes socio-digitales, pues considera que las redes son capaces de imponer ideas modificando el ambiente democrático, pues no es cierto, no es para tanto porque no son capaces, por sí solas, de imponer idea alguna dijo el académico.

Trejo Delarbre también aclaró que las redes sociales, no son internet, ni usan la infraestructura gubernamental, quienes sí lo hacen son las empresas que nos permiten acceder a la red y una vez dentro, cada persona elige que quiere ver.

Redes sociales: Raúl Echeberría

Por su parte, el director Ejecutivo de la Asociación Latinoamericana de Internet (ALAI), Raúl Echeberría, destacó que antes de legislar en la materia se deben conocer los motivos y alcances de lo que se quiere legislar.

No debemos tener soluciones y luego buscamos el problema, sino que debe ser a la inversa, analizamos el problema y buscamos una solución manifestó Echeberría.

Dijo que una de las preguntas fundamentales es ¿por qué se quiere hacer esta ley?, y advirtió que se deben analizar los casos de personas que hayan sido expulsadas de las redes sociales por la publicación de sus contenidos. Advirtió que sería peligroso tratar de legislar con base en la experiencia del expresidente de Estados Unidos, Donald Trump.

“Legislar a partir de lo que le pasó a Trump no es justo, porque es un tema excepcional y además está fuera del alcance del pueblo de México resolver un problema del presidente de Estados Unidos que ha sido sometido de manera muy inusual a un procedimiento de juicio político”, destacó el director de ALAI.

Echebarría alerto que proponer una ley por hechos aislados “es un cañón para matar una hormiga. Si estamos hablando de otra cosa veamos las evidencias y no legislemos solo a partir de casos concretos que son muy excepcionales”.

Redes sociales: Priscilla Ruiz

Finalmente, Priscilla Ruiz, representante de la organización Artículo 19 destacó que con esta iniciativa no mejora la libertad de expresión, sino que se reproduce la idea de un estado controlador de la libertad de expresión.

“El borrador continúa callando al periodismo en donde el estado se otorga la facultad de decir que cosas permanecen y que contenidos deben removerse de acuerdo con los criterios que consideran y a la conceptualización que aplican a temas como discurso de odio y desinformación, conceptos que todavía siguen en estudio por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Organización de Naciones Unidas” afirmó Priscilla Ruiz.

La propuesta del senador Monreal aborda la violencia verbal que se manifiesta en redes sociales, pero de acuerdo con Priscilla Ruiz, es una violencia que hemos normalizado en nuestra sociedad.

“Es importante abstenerse de impulsar legislaciones que suelen adoptar, por lo general, medidas restrictivas e incluso punitivas para solucionar un tema que no es propio del internet, sino de una sociedad que ha naturalizado y reproducido la violencia en sus vidas, sin que se haya atendido de raíz esta problemática social, incluso por parte del estado. No hay que criminalizar al Internet, sino que construyamos y solucionemos desde el diálogo y desde los principios generales de cualquier marco regulatorio, como es la transparencia la responsabilidad y la protección de los derechos humanos”, apunto la integrante de Artículo 19.

Redes sociales: Ciro Murayama

Regulación de las redes sociales debería ser libertaria con la palabra y rigurosísima con el dinero que llega a estas compañías consideró el consejero electoral, Ciro Murayama.

“La iniciativa (presentada como borrador por el senador Ricardo Monreal) incluye al INE sin tener suficiente claridad de cual sería su papel, dice por un lado que se respetarán las atribuciones constitucionales del INE donde señala que se dejan a salvo las facultades y por otra pide que se regulen a los sujetos obligados. Los sujetos obligados a los que regula el INE son los partidos políticos y los candidatos, pero son muchos más son todos los concesionarios de radio y televisión durante el proceso electoral, ¿a ellos tendría que regularlos el INE me parece que no?”, dijo el consejero electoral.

“¿Qué es lo que sí tendría sentido regular en las redes? el tema del dinero que se inyecta a ellas para hacer política”, consideró.

Ciro Murayama recordó que el INE sí ha realizado actividades para regular parte de los contenidos que se distribuyen a través de redes sociales. Agregó que, en otros casos, la autoridad electoral ha solicitado que se “baje” alguna información electoral, pero acotó que no fueron opiniones de la población.

“El INE sí ha decidido que hay material que se debe retirar, pero ojo, de las cuentas de los partidos políticos, candidatos y dirigentes partidistas, es decir, no estamos regulando lo que dice la ciudadanía, pero para las campañas de los actores políticos sí hay reglas, por ejemplo: no tienen derecho a incurrir en la calumnia que es imputar a otros delitos no sentenciados por el poder judicial o actos anticipados de campaña”, manifestó Murayama Rendón.

Destacó que el modelo de comunicación ha cambiado, antes los partidos gastaban en pintar bardas o pegar publicidad en las calles, hoy la gente viaja en transporte público, pero atenta a su teléfono y los anunciantes, igual que los partidos y candidatos invierten ahora en publicidad en redes sociales.

“Eso es totalmente legítimo, gastar dinero en las redes sociales, hacer propaganda lo que no es valido en nuestro modelo electoral es no transparentar ese dinero, porque cuando no se transparenta el gasto de los actores políticos se está ocultando el origen del dinero y eso es peligroso”, advirtió.

Murayama Rendón dijo que hasta ahora hay “una colaboración voluntaria a mi me parece que siendo un asunto tan importante, que es el de conocer si hay dinero opaco en la política debería ser una obligación ahí sí, de Twitter, de Facebook, de Google, transparentar ante la autoridad electoral que puede transcender, de acuerdo con la Constitución, el secreto financiero, bancario y fiscal, pudieran decirnos quien está financiando, porque montos las distintas campañas electorales”.

Redes sociales: Gabriel Contreras Saldívar

Por su parte, el especialista de la Escuela Libre de Derecho, Gabriel Contreras Saldívar, dijo que la propuesta del senador Ricardo Monreal pretende que el Instituto Federal de Telecomunicaciones se encargue de regular a las compañías de redes sociales, pero esto sería inconstitucional.

“Al dejar en manos del IFT la decisión sobre la regulación a las redes sociales, se estaría por ley dando, a un regulador en telecomunicaciones, una facultad que constitucionalmente que hasta hoy está depositada en el Poder Judicial de la Federación”, consideró el especialista.

Gabriel Contreras recomendó evitar la regulación cometiendo la censura. “Hablando de libertades podemos cometer dos errores, cuando metemos a la cárcel al inocente y el segundo cuando sacamos a la calle al criminal”, explicó.