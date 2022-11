Espera AMLO que cobro de Twitter primero ofrezca garantías de ser confiable y ético

El cobro que pretende realizar Twitter por la verificación de cuentas está bien, pero antes debe dar muestras de que la red social es confiable y ético, demandó el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Sigo esperando si van a liberar al pajarito (Twitter). Nos tienen que dar la prueba que va a ser un medio confiable y con ética”, dijo el mandatario.

También señaló que antes de proceder a los cobros, Twitter debería conceder un año de tregua para que efectivamente se demuestre que ya no hay robots masivos, aunque también abogó por la libertad de expresión.

“Primero una tregua de un año que demuestre que ya se limpió que ya no hay bots que ya no se engaña a nadie, que hay transparencia, que es una regla de la democracia, que no se va a censurar a nadie y que va a haber competitividad, profesionalismo, que se va a transmitir lo que es cierto garantizando el derecho a todos no censurar, lo puede hacer el señor porque se ve que tiene arrojo”, dijo en relación a las decisiones que está tomando el nuevo dueño de Twitter, Elon Musk.

La red social anunció que realizará un cobro de ocho dólares mensuales para usuarios interesados en certificar la autenticidad de su cuenta y como medida para evitar que saturen sus cuentas con publicidad.

La certificación, utilizada principalmente por gobiernos, empresas, medios de comunicación, personalidades políticas o deportivas, ha comenzado a generar inconformidades al punto de que muchos han manifestado que si hay un cobro abandonarían Twitter para irse a otra red.

lem.