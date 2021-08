Limitado, regreso a aulas; hay ánimo y temores por pandemia vigente

Con temor e incertidumbre, falta de información de los padres e improvisación de los profesores, además de una carga de cierto triunfalismo de las autoridades, alumnos del país regresaron ayer a clases presenciales, con porcentajes que en varias entidades superaron un 54.4 por ciento de los más de 163 mil planteles de educación básica.

Esto, en 23 entidades del país, de acuerdo a un comparativo que realizó La Razón con datos de proporcionados por las entidades frente a datos de los planteles educativos que tiene registrados el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

En las escuelas hubo madres y padres de familia que acusaron que el retorno presencial fue impuesto y no les dieron opción para hacerlo a la distancia.

No estamos conformes con el regreso y menos porque la SEP dijo: o regresan a la escuela o aprenden en casa y sabemos que Aprende en Casa no les enseña nada, no sirve. Entonces el hecho de que te obliguen a venir a clases no lo vemos correcto Mamá de estudiante

Testimonio anónimo

“No estamos conformes con el regreso, y menos porque la SEP (Secretaría de Educación Pública) dijo: ‘o regresan a la escuela o aprenden en casa’, y sabemos que Aprende en Casa no les enseña nada, no sirve. Entonces el hecho de que te obliguen a venir a clases no lo vemos correcto”, dijo la madre de Yahir, un estudiante de primaria.

Otro grupo de padres indicó que ya era necesario el regreso a las aulas, pues además de que los niños vivían encerrados y sin posibilidad de socializar, el rezago educativo generado durante la pandemia era cada vez mayor.

. Gráfico: La Razón de México

“Ya les hacía falta volver a las clases presenciales. Ya pasaron más de un año encerrados, en dónde no ven a sus compañeros, no interactúan, no juegan. Además, muchas veces en las clases en línea no aprendían o se les dificultaba poner atención”, mencionó la madre de Jonathan, un niño de seis años de edad.

Por su parte, los profesores, a favor o en contra del retorno, desde muy temprano formaban parte de los filtros sanitarios en los planteles.

Quienes no regresaron a clases tienen la opción de Aprende en Casa, pero no hay alguna asesoría. Nosotros como docentes no estamos autorizados hasta el momento de dar seguimiento alguno Sandra Ortiz

Profesora de primaria

“El regreso a clases sí era necesario, pero hay una diferencia entre eso y que existan las condiciones para el retorno”, dijo Ramón Salazar Vázquez, maestro de inglés en la escuela primaria José Martí.

No obstante, los docentes expresaron su preocupación por el seguimiento de aprendizaje de los niños que estudiarán desde sus hogares a través del programa Aprende en Casa.

“Quienes no regresaron a clases tienen la opción de Aprende en Casa, pero no hay alguna asesoría. Estamos sujetos a lo que dice la SEP sobre que los alumnos que decidan continuar sus actividades desde su hogar tendrán que ceñirse al programa Aprende en Casa. Nosotros como docentes no estamos autorizados hasta el momento de dar seguimiento alguno”, explicó la maestra Sandra Ortiz, titular del taller de lectura y redacción en la primaria José Martí.

Distinto según la entidad. Autoridades educativas presentaron porcentajes o el número de planteles que retornaron a clases como Aguascalientes, Ciudad de México, Colima, Guerrero, Estado de México y Morelos. Por su parte, Sinaloa y Yucatán frenaron el regreso a clases por las malas condiciones de sus aulas, mientras que Michoacán tuvo clases a distancia.

Le pedimos a la directora una alternativa para seguir estudiando en línea. Sentimos que nuestros hijos van a estar en desventaja, debido a que no nos proponen con qué recursos vamos a educarlos, cómo los van a evaluar Frida Aguilera

Mamá de estudiante



“Podemos decir que fue un regreso de clases exitoso en la Ciudad de México. Ha habido un apoyo y entusiasmo de los padres de familia por regresar a clases, hay todavía una parte que sigue en reserva y quiere clases a distancia, pero la gran mayoría decidió regresar a clases. Lo más importante es que se abrieron todas las escuelas de la capital, públicas y privadas, y poco a poco se va a ir normalizando”, destacó la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum.

Se dio también un tema de diferenciación en las entidades que volvieron a las aulas, pues mientras algunas reportaron un 95 por ciento de sus escuelas, como en la Ciudad de México, existen otros cuyo porcentaje es hasta del 1.5 por ciento.

Entre las entidades que destacan por haber regresado a las aulas en la totalidad de sus planteles de educación básica, están Guanajuato, Jalisco, Chihuahua, Estado de México y San Luis Potosí.

Por su parte, según las cifras que difundieron los gobiernos estatales y el total de escuelas de educación básicas contabilizadas por el Inegi durante el ciclo escolar 2019-2020, en Zacatecas retornó 98 por ciento de sus escuelas; Aguascalientes, 96.5; Ciudad de México, 95; Puebla, 91; y Tlaxcala, 90 por ciento.

Puede ser que algún niño se contagie pero se puede aislar, se atiende, hay médicos para eso; está demostrado que tienen menos riesgos los niños, las niñas, y en el caso del personal educativo, ya todos prácticamente están vacunados, protegido Andrés Manuel López Obrador

Presidente de México

“El regreso a las aulas es de toda la sociedad poblana. Tenemos que romper con el comportamiento alterado; hay miedo, pero también hay desgano. Tenemos que empujarlos y convencerlos de que el regreso a clases es necesario”, dijo el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa Huerta.

A la lista se suman Chiapas, con 68.9 por ciento de escuelas que volvieron a clases presenciales; Campeche, 52; Nayarit, 51.4; Veracruz, 48.5; Sonora, 33; Durango, 30.50; Oaxaca, 20.7; y Tabasco, con 20 por ciento.

“La realidad es que el Covid-19 estará presente en el mundo hasta que no haya una cura total para la enfermedad. Es por eso que hoy tenemos que dar este paso con las medidas científicas que han demostrado que sirven para proteger la vida de nuestros seres queridos y de toda la ciudadanía”, dijo sobre el regreso a clases el gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat.

Están también: Hidalgo, con 16.6 por ciento; Quintana Roo, 15.5; Guerrero, 11.8; Coahuila, con 10.2 por ciento; Querétaro, con 9.4 por ciento; Tamaulipas, con nueve por ciento; Nuevo León, con 1.8 por ciento; y Baja California, con 1.5 por ciento.

Ya les hacía falta volver a las clases presenciales. Ya pasaron más de un año encerrados, en dónde no ven a sus compañeros, no interactúan, no juegan. Además, muchas veces en las clases en línea no aprendían o se les dificultaba poner atención Mamá de estudiante

Testimonio anónimo

Existen también casos particulares, como el de Baja California Sur, que debido a las afectaciones que dejó a su paso el huracán Nora, todas las escuelas iniciaron el ciclo con clases en línea.

En Yucatán se decidió que el regreso a las tres mil 291 aulas de educación pública básica sea el próximo 6 de septiembre, ya que no habían sido reparadas o limpiadas.

Por su parte, hasta el cierre de esta edición, Colima y Morelos no habían dado la cifra de las escuelas que retornaron a las escuelas, y en el caso de Michoacán, las clases se mantendrán a distancia.

Sin embargo y ante el inicio de ciclo escolar presencial, la Secretaría de Educación Pública no presentó ningún balance con cifras oficiales sobre cuántas escuelas abrieron sus puertas este lunes y cuántos alumnos recibieron clases presenciales.

Padres vigilan el ingreso de sus hijos a la escuela Voceadores de México. Fotos: Eduardo Cabrera, AP y Cuartoscuro

Destacan logros. Ante la reapertura escolar, gobernadores de diferentes entidades se pronunciaron desde tempranas horas del lunes, tal es el caso de Jaime Rodríguez, mandatario de Nuevo León, quien señaló: “hoy comienza un ciclo escolar histórico. Será el que marque el cómo avanzará la educación, a pesar de la pandemia”.

En Tamaulipas, el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca informó que se invirtieron 150 millones de pesos para la rehabilitación de escuelas y el comité de vigilancia de los planteles.

“Nos hemos preparado con capacitación al personal educativo para prevenir contagios, inversiones por 150 millones de pesos para rehabilitar las escuelas y una estricta vigilancia del Comité para el Regreso a Clases Presenciales”.

Mientras que en Coahuila, donde se adelantó una semana el retorno a clases presenciales, este lunes se evalúa cuáles fueron los resultados de la primera semana escolar, mismos que serán dados a conocer este martes.

Un profesor imparte clases a alumnos de secundaria en Iztacalco. Fotos: Eduardo Cabrera, AP y Cuartoscuro

“Nos da mucho gusto tomar este camino; teníamos año y medio sin regresar a las escuelas”, abundó el gobernador de esa entidad, Miguel Ángel Riquelme.

Por la mañana, el Presidente Andrés Manuel López Obrador celebró el regreso a clases y resaltó el esfuerzo que se ha realizado para este retorno.

“Puede ser que algún niño se contagie pero se puede aislar, se atiende, hay médicos para eso; está demostrado que tienen menos riesgos los niños, las niñas, y en el caso del personal educativo, ya todos prácticamente están vacunados, protegidos”, expresó en conferencia mañanera.

Desde el estado de Veracruz, en un enlace a la conferencia matutina, la titular de la SEP, Delfina Gómez Álvarez, dijo que se logró “coronar” todo el trabajo del gobierno para el retorno seguro a las aulas. Sin embargo, reconoció que en este regreso a clases hay escuelas que no cuentan con agua potable en sus instalaciones.

“Gracias a la colaboración y el trabajo en equipo estamos viendo coronado este trabajo de los padres de familia, de los maestros, de los niños que han ido a sus escuelas a realizar tequios, con la finalidad de recibir lo más sano y seguro a los compañeros”, refirió.

Hasta el cierre de esta edición, la SEP no emitió cifras o porcentajes del regreso a clases, mientras que la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) anunció que este martes dará a conocer cifras de asistencia a las aulas.