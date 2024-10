Un Espino en el pie

Hay quien recuerda que el ideólogo del PAN, Carlos Castillo Peraza, decía que si el partido comía de todo se podía indigestar. Era la época en la que el PRD se dedicaba a pepenar todo lo que ya no tenía cabida en el PRI y Castillo Peraza no quería que Acción Nacional hiciera lo mismo. El tema viene a colación por el reclutamiento que hizo Morena del exdirigente nacional del blanquiazul, Manuel Espino. Muchos en el guinda se preguntan qué ha aportado el sonorense a la 4T y otros más de plano lamentan que este político meta al movimiento en enredos, como cuando propuso que el Gobierno negocie con la delincuencia organizada. Su puntada tuvo que ser atajada ya hasta por la propia Presidenta Claudia Sheinbaum, en la conferencia del pueblo de ayer. “Nosotros no vamos a negociar con delincuentes, vamos a seguir construyendo paz, atendiendo las causas y con cero impunidad”, señaló, y así desestimó la propuesta de Espino que para Morena más bien es como una espina en el pie, nos comentan.