Sin UNOPS ven mejora en compra de medicamentos... prevén cubrir 75%

El Instituto Farmacéutico México (Inefam) y la Asociación Mexicana de Laboratorios Farmacéuticos (Amelaf) anticiparon que, a pesar de las promesas presidenciales de abasto suficiente de medicamentos, habrá un déficit que rondaría entre 25 y 30 por ciento de la demanda nacional de este año.

En entrevista con La Razón, Juan de Villafranca, director de Amelaf, dio a conocer que el miércoles se dieron a conocer los resultados de la segunda convocatoria del Gobierno federal sobre las compras consolidadas de medicamentos para el 2023 y el 2024 y, aunque todavía se encuentran en el análisis de los resultados, ya se vislumbra una falta de medicamentos, luego de concluir estos procesos de compra.

“Todos estamos ahorita precisamente empezando a evaluar y revisar eso, y hay que ver montos y contando cómo queda en cuanto a lo que necesitaba por número de claves, pero no sabemos en cuanto a volumen. Lo que todo parece indicar es que el volumen está por debajo de lo que se requiere”, señaló Juan de Villafranca.

Al respecto, Enrique Ramírez, director General del Inefam, dijo que desde que elaboraron el estudio de mercado para participar en la licitación de las compras consolidadas de medicamentos que realizó el Gobierno federal, se identificaron cerca de mil 300 claves o nombres de medicamentos requeridos, a los que se agregan otras 30 para el caso de vacunas.

“De estas mil 330 claves, hemos visto convocatorias en las que están (en proceso de asignación) cerca de 800 claves, y dentro de las adjudicaciones, el dato va a estar variando un poco porque pues la verdad es que los procesos no han terminado, y que algunas claves que se están otorgando provienen de procesos de compra distintos; entonces, estaríamos hablando de cerca de 800 claves que se estarían adjudicando en lo particular; estarían sumando alrededor de mil 800 millones de piezas y unos 107 mil millones de pesos, si consideramos el fallo emitido el día de ayer (miércoles), que ya conocemos sus datos”, explicó el director del Inefam.

. Gráfico: La Razón de México

Sin embargo, todavía estarán pendientes de cubrir cerca de 100 claves que no fueron licitadas u ofertadas. “Estaríamos quizás hablando de cerca de 900 claves y unos dos mil millones de piezas, con un importe que estaría cercano a los 121 mil millones de pesos”, agregó.

Adicionalmente, en una primera convocatoria, el pasado 25 de noviembre se publicó la apertura de compras consolidadas del Gobierno federal para 618 medicamentos genéricos, pero sólo se presentaron ofertas para 576 (93 por ciento del total).

Para esta oferta, presentada por el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), 42 claves o medicamentos no recibieron ofertas por parte de los productores; en cambio, se presentaron 11 que no estaban en el listado general, pero pueden ser usadas para sustitución terapéutica.

De las 576 claves que sí obtuvieron una oferta, hay 132 proveedores que presentaron mil 465 propuestas para surtir esos medicamentos; es decir, 2.5 ofertas por cada una de las claves.

Estamos precisamente empezando a evaluar y revisar eso, y hay que ver montos y contando cómo queda en cuanto a lo que necesitaba por número de claves (...) todo parece indicar es que el volumen está por debajo de lo que se requiere

Juan de Villafranca

Director de la Amelaf

Entre los medicamentos licitados, dio a conocer Enrique Martínez, “se encuentran los de muy alta especialidad, patente y fuente única. Por supuesto hay vacunas, lo cual es afortunado, y también hay la participación de algunos nutricionales. Es de esperar que no participen todas las claves en general del sector público”, dijo.

En estas licitaciones, coincidieron tanto Villafranca como Martínez, participa el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), pero no están incluidas las secretarías de Defensa Nacional, Marina, ni Petróleos Mexicanos o instituciones estatales, por lo que es previsible que habrá nuevas compras.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró, durante una gira por Michoacán la semana pasada, que “nuestros adversarios dicen que no va a ser como yo planteo, se burlan, dicen que dije que va a ser un sistema de salud como el de Dinamarca. No, ahora lo estoy pensando mejor y no va a ser como el de Dinamarca, va a ser mejor que el de Dinamarca”. Ese mismo día, ratificó que ya se tenía completo el abasto de medicamentos para el 2023 y el 2024.

Sin embargo, Enrique Martínez difirió de este señalamiento, porque las compras que realiza la Federacion representan apenas el “50 por ciento de las necesidades que tiene el sector público, cuando en versiones anteriores de consolidada, antes de este Gobierno, llegamos a observar que las consolidadas llegaban a tener hasta el 75 por ciento de participación general”.

Para la Amelaf, el proceso de licitación ha mejorado, dado que ya no interviene la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS), y se optó por regresar a la plataforma Compranet, lo que representa una mayor transparencia y certeza sobre el proceso de compras del gobierno.

“Ellos acabaron en diciembre de recibir y ya obviamente no participaron; les quedaba muy grande el paquete a ellos, no pudieron con la licitación que aplicaba en México; o sea, hubiera sido mucho mejor seguir con lo que teníamos y haberlo mejorado, y no éstos que quisieron vendernos espejitos y que nos cobraron un dineral, pues costó más de 100 millones de dólares; en esta ocasión, el sistema que están instrumentando es el mismo que tenían antes de la participación de UNOPS”, indicó Villafranca.