Esto dice la polémica carta de renuncia con la que Carlos Urzúa dejó el gobierno de AMLO.

Carlos Manuel Urzúa Macías, extitular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), murió este lunes a los 68 años de edad.

Los reportes policíacos señalan que Carlos Urzúa fue encontrado muerto en su domicilio ubicado en la alcaldía Magdalena Contreras, en la Ciudad de México.

"Personal de la SSC de la Ciudad de México tomó conocimiento de un hombre que perdió la vida al interior de su vivienda localizada en Santiago 499 de la colonia San Jerónimo Lídice, alcaldía Magdalena Contreras", señaló la policía de la CDMX.

El exsecretario de Hacienda de AMLO actualmente formaba parte del equipo de Xóchitl Gálvez, precandidata presidencial de la coalición ‘Fuerza y Corazón por México’, integrada por el PRI, PAN y PRD.

Carlos Manuel Urzúa renunció en 2019 y fue sustituido por Arturo Herrera, quien se quedó al frente de la Secretaría de Hacienda hasta el 2021, cuando se despidió de la dependencia.

Esto dice la carta de renuncia de Carlos Urzúa

Ante su partida, los usuarios de internet se preguntan por qué renunció y qué decía la carta con la que se despidió del gobierno de AMLO.

A continuación, te presentamos el contenido integro del documento con el que el economista dejó de apoyar al gobierno de López Obrador.

Ciudad de México, 9 de julio del 2019



Andrés Manuel López Obrador



Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos



Estimado Presidente López Obrador:



No sin antes manifestarle mi profundo agradecimiento por haberme dado la oportunidad de servir a México durante este primer año de su administración, me permito comunicarle que he decidido renunciar a partir de esta fecha a mi cargo de Secretario de Hacienda y Crédito Público.



Discrepancias en materia económica hubo muchas. Algunas de ellas porque en esta administración se han tomado decisiones de política pública sin el suficiente sustento. Estoy convencido de que toda política económica debe realizarse con base en evidencia, cuidando los diversos efectos que esta pueda tener y libre de todo extremismo, sea este de derecha o izquierda. Sin embargo, durante mi gestión las convicciones anteriores no encontraron eco.



Aunado a ello, me resultó inaceptable la imposición de funcionarios que no tienen conocimiento de la Hacienda Pública. Esto fue motivado por personajes influyentes del actual gobierno con un patente conflicto de interés.



Por los motivos anteriores, me veo orillado a renunciar a mi cargo. Muchas gracias por el privilegio de haber podido servir a México.



Atentamente,



Carlos Manuel Urzúa Macías.