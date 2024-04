Estrategia 'abrazos, no balazos' continuará hasta el fin del sexenio, pese a críticas: AMLO

El Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) afirmó que continuará la estrategia de seguridad de “abrazos no balazos” en lo que resta de su sexenio, a pesar de toda la propaganda y politiquería de sus adversarios.

Durante la conferencia de prensa matutina realizada en las instalaciones militares de Mazatlán, Sinaloa, aseguró que dicha política ha dado “buenos resultados”, porque se han atendido las causas que generan la violencia, la cual no se puede combatir de la misma manera.

“Nosotros vamos a mantener la misma estrategia, consideramos que los seres humanos no nacemos malos, son las circunstancias las que llevan a algunos a tomar el camino de las conductas antisociales, y si cambiamos esas circunstancias podemos vivir en una sociedad mejor”, declaró.

#ConferenciaPresidente desde Mazatlán, Sinaloa | Lunes 8 de abril de 2024. https://t.co/JWR39Alhws — Gobierno de México (@GobiernoMX) April 8, 2024

“Aún con toda la propaganda, politiquera en contra, son buenos los resultados. Quisiéramos más, pero tardaron décadas desatendiendo al pueblo dedicados nada más a robar los gobiernos anteriores junto con la oligarquía”, resaltó.

Acompañado del gabinete de seguridad, el mandatario federal manifestó que “un grupo de influyentes que llegaron a sentirse dueños de México, entonces sí era una decadencia, por eso fue acertado enfrentar esa decadencia con un proceso de transformación tajante”.

Enfatizó que la paz es fruto de la justicia, “que no se puede enfrentar el mal con el mal, no se puede enfrentar el mal sin hacer el bien, no se puede apagar el fuego con el fuego”.

Refirió que esto hace diferente a su gobierno donde ya no predomina la mentalidad, el pensamiento conservador, esa idea de querer resolver todo con el uso de la fuerza de manera coercitiva.

“Nosotros pensamos que hay que atender las causas que originan la violencia, y eso se está haciendo”, explicó López Obrador, luego de reiterar las cifras presentadas sobre homicidios dolosos y secuestros.

Añadió que en lo que va de su sexenio ha disminuido 22 por ciento los homicidios comparado con las anteriores administraciones de Carlos Salinas, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. Estimó que al cierre de su gobierno el porcentaje se ubique en 25 puntos.

