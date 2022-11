López Obrador destaca estrategia para combatir corrupción y derroches

El Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró este domingo que funciona la fórmula de desterrar la corrupción, los lujos y los derroches en el gobierno federal.

Durante su mensaje en el Zócalo por el cuarto aniversario de su administración resaltó que se lograron recaudar cerca de dos billones de pesos adicionales.

"Los ingresos del gobierno por no permitir privilegios fiscales se han incrementado 460 mil millones de pesos, 3.7 por ciento en términos reales en relación con el año pasado, si no tomamos la decisión de subsidiar la gasolina no sería de 8.7 sino de 13 por ciento, tuvimos la suerte, porque la política es virtud y es suerte, que aumentó el petróleo crudo de exportación estaba calculado en 60 dólares por barril y llegó a estar a 100 dólares, pero el promedio es de 80 dólares por barril", aclaró el mandatario.

Señaló que tomó la decisión de subsidiar a los energéticos y eso evitó el incrementara la inflación y en su administración no han habido aumentos en gasolinas, diesel, gas y electricidad.

"Funcionó nuestra estrategia el presupuesto público ha aumentado, muchas gracias a los diputados porque es su responsabilidad exclusiva y a los senadores porque aprobaron la ley de ingresos, que esa si les corresponde, gracias a las dos cámaras. ¿saben cuánto ha aumentado el presupuesto desde que llegamos al gobierno? 57 por ciento en términos nominales" dijo López Obrador.

fgr