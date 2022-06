Estrategia de combate a criminales no cambiará afirma AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador comunicó que el enfrentamiento armado por el control del Mercado Norte en Chiapas dejó saldo de un muerto.

“Desgraciadamente, una persona perdió la vida en estos enfrentamientos , es lamentable que existan estos grupos de choque muy cercanos a la delincuencia organizada y se va a seguir actuando, aplicando la ley y que no haya impunidad”, señaló.

A su vez, el Titular del Ejecutivo Federal afirmó que el gobierno no variará su estrategia de combate a los criminales, al rechazar que 30 por ciento del territorio nacional se encuentre bajo control de las bandas del crimen organizado.

“No es generalizado, no es lo que dicen las agencias estadounidenses de que 30 por ciento del territorio está dominado por el crimen organizado, hay estados donde no hay homicidios, la mitad de los estados no tiene un problema de violencia que se refleje en homicidios, de la otra mitad, son 8-10 estados donde tenemos en el caso de homicidios en el Estado de México, Michoacán, Baja California, Zacatecas Guanajuato, Sonora, Jalisco, prácticamente ahí se concentra, en 6 estados se concentra el 50% de los homicidios y vamos avanzando (para abatir esos índices)”, dijo el mandatario.

Reconoció que “en los últimos días ha habido más violencia en homicidios, pero imagínense desde que llegamos se ha reducido el delito de secuestro en 75 por ciento, 75 por ciento, esto está muy vinculado con las bandas de la delincuencia que quedaron sembradas desde el periodo neoliberal”.

Cuestionado sobre los enfrentamientos que se registraron en San Cristóbal de las Casas, Chiapas y en Texcaltitlán, Estado de México, López Obrador señaló que en el primer caso se trató de dos grupos que se disputan el control de un mercado en esa ciudad chiapaneca y en el segundo, fueron miembros del crimen organizado que enfrentaron a agentes ministeriales que realizaban una diligencia en ese lugar.

“Tenemos que continuar con la misma estrategia porque no se puede enfrentar la violencia con la violencia, esto es polémico, el periódico conservador el Reforma, ahora que mostraba su otra nota con la misma concepción que tienen los conservadores, es lo mismo que piensa el gobernador de Texas y desde luego Junco y no solo ellos, muchísima gente que opina que se puede enfrentar el mal con el mal, que se puede aplicar la ley del talión de ojo por ojo y diente por diente, y nosotros pensamos que hay que atender las causas, eso es lo mejor, sin duda” manifestó.

FBPT