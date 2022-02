Estrategia golpista de los medios no le quita ni una pluma a nuestro gallo: AMLO

Andrés Manuel López Obrador encabezó el 109 aniversario del Ejército Mexicano en Ramos Arispe, Coahuila, donde señaló que con el apoyo de las Fuerzas Armadas y los más pobres, se ha podido enfrentar una guerra sucia intensa por parte de sus opositores.

El titular del Ejecutivo afirmó hoy que la estrategia golpista a través de medios de comunicación que se venden no le hacen mella a su gobierno y " no le quitan ni una pluma a nuestro gallo ".

"La estrategia golpista mediante el uso de los medios de información que se venden o se alquilan, mercenarios, esa estrategia que se aplica en casi todo el mundo para debilitar a los dirigentes que se enfrentan, que se atreven a enfrentar el poderío corrupto de las élites. Aquí en nuestro tiempo, en nuestro país no hacen mella. En expresión de Juárez, 'no le quitan ni una pluma a nuestro gallo'. México ya no es tierra de conquista y de rapacidad".