Afirma AMLO que estrategia de seguridad da frutos

La estrategia federal para lograr la pacificación del país ha logrado reducir la incidencia delictiva, aseguró el Presidente Andrés Manuel López Obrador, al destacar que esto es fundamentalmente gracias al trabajo coordinado entre dependencias de los tres niveles de gobierno.

“Hay un acuerdo que hemos respetado y seguiremos respetando, que consiste básicamente en trabajar juntos para garantizar la paz y la tranquilidad en nuestro país. Y esto está dando frutos, resultados, porque, como aquí se dio a conocer, estamos logrando detener y reducir la incidencia delictiva” destacó.

Al encabezar la 48 Sesión Ordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Pública en Alvarado, Veracruz, resaltó la importancia de que la Guardia Nacional (GN) siga respaldada por las secretarías de Marina y de la Defensa Nacional para alcanzar su profesionalismo, y rechazó que se trate de militarizar al país.

“El que se tenga a la Guardia Nacional permite que haya más profesionalismo y se pueda evitar la cooptación de los policías municipales, inclusive estatales. Esto no es militarización, esto es sumar esfuerzos para proteger a la gente, no es militarizar es garantizar la paz sin violar los derechos humanos”, afirmó.

También recomendó a las y los gobernadores reunidos en la 48 Sesión Ordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Pública, que se marque claramente que la autoridad no tiene ningún tipo de acuerdos o colusión con grupos criminales.

“Si no se pinta la raya, si no hay frontera entre delincuencia y autoridad, no hay nada que hacer es muy difícil el que se pueda conseguir la paz, de modo que si no hay corrupción, si no se venden las plazas, si no se tienen funcionarios al servicio de la delincuencia y si no hay impunidad, se avanza, eso está también demostrado”, les advirtió el Presidente.

Otra recomendación que les hizo es que tengan perseverancia, porque el tema de la inseguridad se debe asumir de manera directa y no delegar en subalternos, es un trabajo de tiempo completo.

“No es un asunto más el que recibimos un informe cada semana, cada 15 días o cada vez que hay un problema grave, es cuando llega una tarjeta y nos enteramos, no, tenemos que estar todo el tiempo atendiendo el problema y por eso es muy importante lo que se está haciendo con las mesas de paz en los estados”, dijo, al reconocer que la mayoría de los gobernadores participan en las mesas de paz donde reciben los reportes y se toman decisiones.

Previamente, la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Rosa Icela Rodríguez, confirmó que la estrategia instrumentada por el Gobierno federal para combatir los delitos en el país está dando resultados y funciona, porque hay directrices claras.

“Decirles que la estrategia funciona. Tenemos una directriz clara, de la que se derivan tareas específicas en materia de prevención, como el desarme voluntario, el programa de prevención de adicciones y violencias, el tianguis del bienestar, la regularización de autos usados de procedencia extranjera”, expuso.

Aseguró que todas las entidades adoptaron el protocolo de atención a víctimas de la violencia y se ha bridado protección a las personas más vulnerables.

En combate al narcotráfico, señaló que, comparado con la administración anterior, los resultados son significativamente mayores: “en esta administración se ha logrado el decomiso de cinco mil 488 kilogramos de fentanilo, es decir, mil por ciento más que en los últimos tres años de la administración anterior, lo que ha representado una afectación a la delincuencia organizada por más de 43 mil 534 millones de pesos”.