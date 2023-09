Estrategia de seguridad de AMLO ya afecta ‘con balazos’ a la gente, critica Xóchitl Gálvez

La virtual responsable de la construcción del Frente Amplio por México, Xóchitl Gálvez, aseguró que el Gobierno federal persiste en su política criminal de “abrazos y no balazos”, y de complicidad con la delincuencia que afecta directamente a los mexicanos.

“Ahora los balazos son para los ciudadanos que viven en paz, y a los delincuentes no se les está aplicando la ley. No le gustó al gobierno que 50 millones de mexicanos no tengan derecho a salud, sobre todo a estados como Chiapas que viven en condición de pobreza”, dijo.

Criticó las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador en las que asegura que se redujeron los pobres, cuando en realidad hubo más pobreza extrema , aparte de que en poblaciones pobres no hay medicinas, ni servicios básicos como agua.

En conferencia desde Chiapas, dijo que la administración de los gobiernos de Acción Nacional en ese estado ha permitido la construcción de universidades, puentes, carreteras, entre otros. Pero lamentó que en la entidad ya hay brotes de violencia que se pueden convertir en “una bomba de tiempo”.

“Cuando sí había dinero y no era puro cuenta el tema de primero los pobres. Por eso necesitamos regresar a la paz y la tranquilidad, pues en este estado sí había pobreza, pero no violencia y ahora ya tienen autodefensas, conflictos armados y a jóvenes en la drogadicción, lo que se puede volver una bomba de tiempo”, aseveró.

Mencionó que Chiapas requiere de un desarrollo regional, en donde se fomente el turismo y a los artesanos, y donde se le ingresen recursos para infraestructura y obra pública, pues de los 500 millones de pesos que había para el desarrollo de las mujeres, ahora ya no existe.

No está en contra de programas sociales, insiste

Ante el cuestionamiento de que quería acabar con los programas sociales, dijo que es falso, ya que quien lo mencionó fue el Ejecutivo para desestimarla en la contienda electoral, lo que resultó, al contrario.

Acusó que el Gobierno federal use los programas sociales a su beneficio, pues si bien les da dinero, les quita otros beneficios, como medicinas, además de amenazarlos de que si no votan por Morena se les quitan esos apoyos.

Por otra parte, dijo que este domingo será un día de fiesta ciudadana en el Ángel de la Independencia cuando la nombren responsable del Frente Amplio por México, debido a que la gente tiene esperanza de un cambio y de sustituir lo que prometieron y no se cumplió.

