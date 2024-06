Si no estudias ni trabajas, este Programa del Bienestar te da más de 7 mil pesos

Una de las prioridades del presidente Andrés Manuel López Obrador, es brindar atención a las personas que se encuentran en una situación vulnerable, tal es el caso de las personas que no trabajan ni estudian, pero no estamos hablando, como mucha gente piensa, de aquellos que lo hacen por decisión, no lo hacen por falta de oportunidades.

El programa del que estamos hablando Jóvenes Construyendo el Futuro, mismo que está dirigido a menores de 29 años, que no se encuentran inscritos en ninguna institución educativa, ni cuentan con un empleo formal.

La idea es que las y los jóvenes que se encuentran inscritos en este programa, tengan un subsidio de 7 mil 572 pesos, esto mientras se capacitan en una profesión u oficio, que prepara su inserción en el mundo laboral.

Cómo funciona jóvenes construyendo el futuro

La idea es que durante 12 meses, los jóvenes beneficiarios del programa tengan un proceso de capacitación en el que van a adquirir las habilidades, prácticas y conocimientos específicos en una profesión u oficio que les va a servir para adherirse al mercado laboral.

Luego de esos 12 meses, se les va a otorgar un documento que certifique lo aprendido durante ese periodo, eso va a permitir, que las y los jóvenes cuenten con experiencia y puedan colocarse mejor en un empleo, además, se debe destacar que también pueden ser contratados directamente por el lugar en el que pasaron su estadía de un año.

Qué se necesita para formar parte:

Tener de entre 18 a 29 años

Declarar bajo protesta de decir verdad que no se está trabajando, ni estudiando al momento del registro.

Presentar una identificación oficial vigente. 4

CURP (Clave Única de Registro de Población)

Comprobante de domicilio reciente

Todo se hace a través de esta página