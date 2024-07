EU dice a México que no operó captura del Mayo

El Gobierno estadounidense informó a su par mexicano que no operó la detención de Ismael El Mayo Zambada. Según un informe que le hizo llegar al Gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador, Joaquín Guzmán López había pactado entregarse a las autoridades estadounidenses, quienes no tenían conocimiento de que en el mismo vuelo que aterrizó en el aeropuerto de Santa Teresa, Nuevo México, el 25 de julio pasado, iba también Zambada, afirmó la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Rosa Icela Rodríguez.

Al citar dicho reporte que le entregó la administración de Joe Biden a México, la secretaria dio a conocer detalles más precisos sobre la detención de El Mayo Zambada y del hijo de El Chapo Guzmán, tras realizar un vuelo desde el norte de México hacia Estados Unidos, el cual, sostuvo, “no fue planeado por agencia gubernamental estadounidense alguna”, por lo que se indagará el caso.

Informó que, por estos hechos, la Fiscalía General de la República (FGR) abrió la carpeta de investigación 1882/2024 por delitos que pudieran haber ocurrido, e iniciaron las diligencias ministeriales y policiacas que el caso amerite, incluyendo el origen y destino de la aeronave.

“Aproximadamente a las 2:35 de la tarde, las autoridades del orden público estadounidenses fueron informadas que Joaquín Guzmán López estaba volando hacia los Estados Unidos en un avión que había despegado de México y que era su intención volar a los Estados Unidos para rendirse. Las autoridades del orden público estadounidense no tuvieron un aviso previo de este vuelo y no tuvieron confirmación independiente de que Joaquín Guzmán López, efectivamente, estuviera en el vuelo”, subrayó, durante la conferencia mañanera.

Reveló seis puntos del informe que el Departamento de Justicia de Estados Unidos envió a México sobre la captura de Ismael Zambada y Joaquín Guzmán López, líderes del Cártel de Sinaloa, entregado por la embajada de ese país el sábado 27 de julio, en el cual se notificó que El Chapito estaba considerando rendirse.

Detalló que el 25 de julio, a las 10:30 horas, las autoridades estadounidenses fueron notificadas de que Guzmán López planeaba rendirse al entrar a territorio estadounidense en un vuelo privado; a las 2:40 pm. se dio a conocer que Ismael Zambada podría estar también en la aeronave, sin confirmación independiente.

Añadió que el avión aterrizó en el aeropuerto de Santa Teresa a las 4:24 pm. Las autoridades estadounidenses detuvieron a los dos pasajeros al descender del avión; una vez confirmada la identidad de los detenidos, el Gobierno mexicano fue notificado y se enviaron fotografías de los sospechosos.

Advirtió que “el Gabinete de Seguridad, encabezado por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, dará seguimiento a las investigaciones hasta que se esclarezca el desarrollo de los hechos en los que Ismael El Mayo Zambada y Joaquín Guzmán López quedaron bajo custodia de las autoridades estadounidenses y en cuya acción no participó el Gobierno de México”, reiteró.

Cuestionada sobre el punto de donde despegó la aeronave de territorio mexicano hacia Estados Unidos, así como la identidad del piloto, comentó que es parte de las investigaciones que realiza la FGR, pero “estamos esperando más información sobre el piloto, el vuelo y la ruta, de las autoridades de Estados Unidos, también”.

Respecto a la situación de Ovidio Guzmán, El Ratón, Rosa Icela Rodríguez refirió que el Gobierno de Estados Unidos les informó que fue cambiado de penal, así como las medidas cautelares, pero dijo desconocer si se convirtió en testigo protegido.

“Nos dijeron que el 23 de julio dejó el penal en donde estaba y que cambió de medida cautelar, pero sigue en manos de las autoridades estadounidenses. No le podemos decir nosotros de que es un testigo protegido, porque no tenemos la información, así nos la enviaron”, concluyó.

Fijan para hoy audiencia inicial de El Chapito

La jueza Sharon Johnson Coleman, de la Corte Federal del Distrito Norte de Illinois, en Chicago, fijó para este martes la audiencia inicial de acusación en el proceso contra Joaquín Guzmán López, alias El Güero Moreno, con la expectativa de si comparece en persona o renuncia a su derecho de realizarse, como lo hizo Ismael El Mayo Zambada, el viernes pasado en El Paso, Texas.

La cita será a las 10:30 horas, hora del centro de México, donde se prevé informar al hijo de Joaquín El Chapo Guzmán los cargos de los que está acusado en ese país como narcotráfico, lavado de dinero, empresa criminal continua, posesión de armas de fuego y crímenes violentos con ametralladora.

El Güero Moreno podría adelantar una declaración de culpabilidad, lo cual confirmaría la existencia de un acuerdo previo con el Gobierno de Estados Unidos para entregar a El Mayo Zambada.

De acuerdo con los estrados, la audiencia “de acusación” señalada con el caso 1:09-cr-00383 se prevé que dure menos de dos horas, en la que El Chapito estará representado legalmente por Jeffrey Lichtman, abogado de su padre Joaquín El Chapo Guzmán y su hermano Ovidio El Ratón Guzmán.

Por la relevancia del proceso penal en contra del narcotraficante, la Corte de Illinois prevé una nutrida asistencia de personas y medios de comunicación, por lo que se establecerán una serie de lineamientos que deberán acatar.

De acuerdo con datos del Buró Federal de Prisiones de Estados Unidos, el hijo de El Chapo está preso en el Centro Correccional Metropolitano de Chicago.

AMLO exige a Washington aclare aprehensión de capos

El Presidente Andrés Manuel López Obrador no descartó la operación de agentes estadounidenses en territorio mexicano para la detención de Joaquín Guzmán López e Ismael Zambada García, y demandó que el Gobierno de Estados Unidos entregue toda la información sobre este caso, pues la que ha aportado hasta ahora la vio insuficiente y, dijo, “no es confiable”.

Cuestionado sobre si hay posibilidades de una incursión de agentes de EU en México para la detención, respondió: “No se descarta, pero no hay pruebas. Lo que sí les podemos decir es que no participó el Gobierno de México”.

El mandatario añadió que se debe esperar a que autoridades de EU informen cómo fue la operación que llevó a la aprehensión de El Chapito Guzmán y El Mayo Zambada, para evitar caer en conjeturas y especulaciones.

Dijo que México necesita saber todo lo que sucedió con la detención de ambos personajes, porque “los abogados dicen que un hijo de Joaquín Guzmán fue el que lo detuvo (sic). Entonces, queremos saber, a ver si fue él, con quién. Porque también dice que (había personas) con uniforme militar. ¿Un uniforme militar de México, de Estados Unidos? ¿En qué sitio fue? ¿En dónde? Nosotros tenemos la información, eso sí confirmada, de que no intervino el Ejército Mexicano ni la Secretaría de Marina, confirmado, ni la Guardia Nacional”.

En conferencia, declaró que el Gobierno de EU no les ha entregado los videos de la detención de dichas personas en el aeropuerto de Santa Teresa.

Luego de escuchar el informe enviado por EU a México por el caso de la captura de Zambada García y Guzmán López, que presentó la titular de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, el Presidente opinó que “no es suficiente, falta mucho. Falta, por ejemplo, saber de dónde salieron”.

Explicó que, originalmente, mandaron de Migración de México el plan de vuelo de Hermosillo, de una avioneta, a Nuevo México, pero “luego se menciona que no salieron de ahí y no se tiene una información confiable. La versión es esta: que salió de Hermosillo una avioneta, pero no hay de parte de EU una información específica; dicen México, pero México son dos millones de kilómetros cuadrados”.

Dijo desconocer si la captura de los líderes del Cártel de Sinaloa tiene que ver con las elecciones en el vecino país, pues son temas que se tratan allá; sin embargo, “hay también el antecedente, como el mismo Gobierno de EU lo está asegurando, de que venían haciendo acuerdos con Guzmán López. Eso es lo que dicen ellos, de tiempo atrás; hablan hasta de dos, tres años de acuerdos”.

Confió, también, en que no habrá hechos de violencia, principalmente en el norte del país, tras la detención de El Mayo y El Chapito, por el reacomodo de liderazgos en el cártel y la lucha por las plazas con otros grupos criminales.

“Estamos pendientes de todas maneras, están pendientes las Fuerzas Armadas, pero no hay nada que indique que pueda haber enfrentamientos. Y convocamos a que no se den estos enfrentamientos, porque no es ese el camino, la violencia no; esperar a que se tenga más información y dar la espalda a la violencia”, refirió.

Medio liga crimen de exrector con El Chapito

Una versión difundida ayer vinculó a Ismael El Mayo Zambada, líder del Cártel de Sinaloa detenido el sábado pasado, con el exrector de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), Héctor Melesio Cuén, asesinado el mismo día de la captura.

De acuerdo con el sitio web crashoutmedia.com, Zambada García se reuniría ese día con el exrector y con Joaquín Guzmán López, también integrante de ese grupo delictivo, tras conseguir éste último que El Mayo viajara de su guarida en Durango a Culiacán, para tenderle una emboscada.

En un reportaje publicado en dicha plataforma, los periodistas Ioan Grillo y Juan Alberto Cedillo señalaron también que la captura de ambos líderes del narcotráfico se dio en Sinaloa, según información obtenida de un antiguo miembro del equipo de seguridad del hoy preso Zambada García.

De acuerdo con la información de su confidente, los periodistas relataron que el líder del Cártel de Sinaloa salió de su escondite en la Sierra de Durango para desplazarse a Culiacán una semana antes de la reunión acordada con El Chapito, para acudir al médico a tratarse del cáncer que padece desde hace un tiempo.

Expusieron que cuando Zambada ingresó a la casa ubicada en la colonia Huertos del Pedregal, pistoleros de El Chapito rodearon a El Mayo y a cuatro de sus guardaespaldas: “Estos agentes siguen en paradero desconocido, posiblemente muertos. Otro guardaespaldas y un asistente personal de El Mayo iban en un vehículo detrás y consiguieron escapar”.

Los periodistas escribieron, de acuerdo con su fuente, que agentes de Estados Unidos estaban presentes en el momento en que fue sometido Zambada, aunque no especificaron a qué agencia pertenecían. Añadieron que los guardias de Guzmán López ataron a El Mayo y lo trasladaron al rancho Lazareto, desde donde lo obligaron a subir a un avión privado y lo llevaron hacia el norte de México, sin detallar que hubieran hecho alguna escala en Sonora u otro estado.

La versión coincide con la declaración de Frank Pérez, abogado de Zambada, quien afirmó que éste no se entregó a la justicia de EU, sino que fue “secuestrado, emboscado, tirado al piso y esposado por seis hombres con uniformes militares y Joaquín”.