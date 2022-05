EU aún no envía invitaciones para la Cumbre de las Américas: Ebrard

El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubon, aseguró que Estados Unidos no ha enviado las invitaciones para la Cumbre de las Américas, por ello aún no se decide si el Presidente Andrés Manuel López Obrador acudirá.

Entrevistado en Durango, señaló que la decisión se tomará cuando llegue la invitación ya que la región es una zona geopolítica distinta, por ello, es necesario que se cambie de actitud e invitar a Cuba o Venezuela.

"Solamente está por ver o está por resolverse la decisión que tome Estados Unidos. Él ya dijo que si no van, no va. Pero Estados Unidos aún no manda las invitaciones. Es decir, todavía no sabemos si los van a invitar”, destacó.