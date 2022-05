Amago de AMLO sobre no asistir a Cumbre, riesgo para relación internacional: Monreal

El coordinador de Morena en el Senado de la República, Ricardo Monreal, afirmó que la postura del Presidente Andrés Manuel López Obrador, quien advirtió que no acudirá a la Cumbre de las Américas si se excluye a Cuba, Nicaragua y Venezuela, es una postura digna, pero con riesgos para la relación con Estados Unidos.

Durante su cátedra semanal ante estudiantes de derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, el legislador morenista apuntó que su inasistencia sería “grave”, dado que será la primera cumbre convocada por su homólogo estadounidense, Joe Biden, y el acto podría resultar un “desaire”.

Esto, dijo, porque Estados Unidos no tenía contemplado invitar a esos países, bajo el argumento de que sólo asistirán países democráticos; sin embargo, el diferendo se mantiene, pues al amago del mandatario mexicano se han sumado países como Argentina, Guatemala, Honduras, Chile y Brasil.

#EnVivo Iniciamos con la clase de la Maestría en Derecho que imparto en la @UNAM_MX; esta vez desde Jalisco, vía remota. Hoy explicaré una nueva visión sobre la lógica parlamentaria.

https://t.co/Y6IccWCM2c — Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) May 13, 2022 En el minuto 28:00 de este video se encuentra lo que expresó Monreal en relación al amago de AMLO sobre no asistir a la Cumbre de las Américas en EU

te puede interesar Participan 14 mil agrónomos en jornadas de producción para el autoconsumo

Además, estimó que el gobierno estadounidense no cederá, dado que cambiar de opinión para invitar a los países excluidos representaría “una debilidad o imposición de agenda y creo que no va a ser fácil…esperemos que no tenga repercusiones en nuestra relación”, comentó.

“Es un asunto que debemos cuidar para no correr riesgos y que se pueda alterar nuestra relación, dado que somos los principales socios comerciales en Estados Unidos y Canadá”, remarcó.

A pesar del señalamiento, Monreal Ávila afirmó que el Senado avala la postura expuesta por López Obrador.

LRL