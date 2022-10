EU regresa a 300 personas ya con el nuevo acuerdo

La tarde de ayer fueron devueltos, desde Estados Unidos, unos 300 venezolanos a Ciudad Juárez, luego de que entrara en vigor un acuerdo bilateral que busca ordenar la migración.

Un grupo, de alrededor de 100 personas, fue conducido a territorio mexicano la misma tarde del miércoles, mientras que este jueves suman unos 200 más, explicaron migrantes y activistas, según reportó la agencia AFP.

Estados Unidos advirtió el jueves a los migrantes venezolanos que están camino a la frontera con México, que abandonen el intento porque ya no podrán ingresar.

La advertencia fue realizada por Blas Nuñez-Neto, subsecretario Interino de Política Fronteriza e Inmigración en el departamento de Seguridad Nacional, un día después de un anuncio conjunto con el gobierno de México sobre un nuevo programa que busca frenar el flujo de decenas de miles de venezolanos a través de la frontera.

“La gente que cruza a Panamá y México no van a ser elegibles, a los que están en movimiento, les quiero decir claramente que se queden donde están, que no entren a México y no traten de cruzar nuestra frontera con México o no van a ser elegibles por este proceso legal que tiene muchos beneficios”, dijo Nuñez-Neto en una conferencia de prensa telefónica.

“Queremos decirles a todos los venezolanos que contemplan ese viaje tan peligroso o que están en el camino, que no sigan para el norte porque no van a poder entrar en la frontera con EU”, enfatizó.