Evidencia que no llega

Más de una ceja se encuentra levantada en Nuevo León, porque resulta que la Fiscalía General de Justicia de la entidad, se ha señalado, no ha entregado información que fue requerida por el Tribunal Estatal Electoral para dimensionar las inconsistencias que se han denunciado en la elección en el municipio de Monterrey. Centralmente, nos comentan, las señaladas en el juicio de inconformidad que interpuso la candidata Mariana Rodríguez Cantú. Algo pasa, nos aseguran, que nomás no llegan a manos de los magistrados evidencias del comportamiento que, se ha acusado, tuvieron elementos ministeriales, al no dejar votar a simpatizantes de la abanderada del partido naranja el pasado 2 de junio. Acción, por cierto, de la que han culpado a Adrián de la Garza, a quien terminaron favoreciendo los resultados. El caso es que ese retraso, nos dicen, lo que hará es seguir postergando que se decida o no la nulidad de esa elección y, en tal caso, si se convoca a nuevos comicios.