Para evitar corrupción, AMLO anuncia revisión de programas sociales

El Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador anunció que los programas sociales entrarán a revisión para evitar que haya corrupción, por lo que se preguntará a cada persona, casa por casa si reciben el apoyo económico que les brinda el Gobierno federal.

Vamos a hacer una revisión de estos programas para que no haya corrupción, ya que antes ProCampo solo daba apoyos a algunos, a finales de este año vamos a ir casa por casa para saber si les están entregando el apoyo y si realmente son productores, no vaya a ser que se estén aprovechando otras personas

Al encabezar los Programas para el Bienestar en Multifuncional de la Unidad Deportiva Morelos, en Colima, señaló que los programas sociales han brindando buenos resultados, ya que el propósito de las autoridades es llegar a la población más pobre del país. “Procurar la felicidad, no hay otro objetivo más importante, sobre todo de ayudar a la gente humilde y pobre. Por el bien de todos, primero los pobres y eso es lo que estamos llevando a la práctica”, destacó.

El Jefe del Ejecutivo hizo un recuento de las acciones que se han tenido por los programas sociales en Colima donde destacó que se sigue apoyando a los jóvenes, bajo el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, ya que mil 356 reciben un salario al trabajar como aprendices, se van capacitando no tomen conductas antisociales, ya que refirió que antes solo se despreciaba a los jóvenes y se les apodaba “ninis” pero no se hacía nada por ellos.

Además dijo que el objetivo de los programas al recuperar a la juventud es evitar que caigan en manos de la delincuencia, y sean parte del ejército de reserva del crimen organizado; por ello dijo que la estrategia federal es blindar a las generaciones más jóvenes con bienestar que con el uso de la violencia.

Tiene que ver mucho con el pensamiento conservador, se quiere ver que los jóvenes son flojos, esto es que si no trabajan no salen adelante, así se pensaba en la época de Porfirio Díaz. Hay que garantizar el derecho al trabajo y al estudio. Los conservadores piensan enfrentar la violencia con más violencia y medidas coercitivas, nosotros pensamos hacerlo con bienestar, por ello el programa es quitarle a los jóvenes a los delincuentes, que no tengan un ejército de reserva, sino cuando garantizamos la paz