Para evitar "inconsistencias", Senado plantea cambios a Ley de Juicio Político

El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado, Ricardo Monreal, dio a conocer que existe la posibilidad de hacer modificaciones a la Ley de Juicio Político para evitar que tenga “inconsistencias de carácter inconstitucional”.

En la Cámara alta continúan los trabajos de la mesa de diálogo instalada con todas las fuerzas políticas para ajustar la legislación.

En ese sentido, el también coordinador de Morena reconoció que como parte de las negociaciones se está revisando el tema del federalismo y las facultades del Congreso de la Unión.

Monreal rechazó que dicha legislación sea con fines de venganza o persecución política en contra de algún gobernador o funcionario, como ha señalado la oposición, la cual consideró que “está muy sensible”.

Recordó que en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) está pendiente de resolución la acción que presentó la Fiscalía General de la República (FGR).

Está sub júdice en la Corte y no tenemos certeza de que ésta se agilice y se resuelva, tiene más de tres meses en la Corte y es un reclamo amigable, porque no puede ser que no tengan la sensibilidad de resolver un tema tan delicado como lo que está pasando en Tamaulipas