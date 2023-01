Exhiben conversaciones privadas de Layda Sansores; revelaría infiltración en campaña de “Alito”

Después de las discusiones al interior de Morena a causa de los ataques políticos realizados por la Gobernadora de Campeche, Layda Sansores, a través de su programa “El martes del jaguar”, en donde exhibe conversaciones privadas de sus adversarios, se publicaron presuntas conversaciones entre ella y sus familiares que revelarían cómo estos contribuyeron para su llegada al poder, así como una serie de sobornos de su parte.

Proceso publicó capturas de pantalla de conversaciones entre la Gobernadora y su sobrino Gerardo Sánchez Sansores, quien, junto a su esposa América del Carmen Azar Pérez, trabajaban en el equipo de Alejandro Moreno, dirigente nacional del PRI, rumbo a las elecciones federales de 2021, según narra el semanario.

A lo largo de las conversaciones publicadas por dicho medio de comuncación, se lee cómo el hombre, identificado como “Gerardito”, habla acerca de que se estaba preparando “un santo ver…” dentro del equipo de Moreno Cárdenas. De acuerdo con el semanario, esto implicaría que el sobrino de Sansores aprovechó el trabajo con el priista para desviar dinero para la campaña de Morena.

“Alito es tan soberbio que con cualquier dulce lo endulzas. No me costó trabajo ser indispensable en su cercano grupo de confianza. Su ego es tan grande que me lo chingaba a cada rato y nunca se dio cuenta”, dice uno de los mensajes de “Gerardito”.

En el mismo sentido, otra de las capturas de pantalla revela una conversación entre Sansores San Román y su secretario de Gobierno, Aníbal Ostoa Ortega, en la cual ella le dice “las cosas no están bien” y que “las caravanas y las ferias del jaguar no han tenido la respuesta que esperábamos”, por lo cual “necesitamos hacer algunos cambios”: “aprieta a Renato, su hermano Raúl y Bismark, deshazte de ellos”, concluye la mandataria estatal.

Finalmente, una última conversación muestra a Sansores quejarse por los cuestionamientos realizados por un grupo de periodistas sobre una presunta balacera en la comunidad de Alfredo Bonfil, en Campeche, después de lo cual presumiblemente pide a su interlocutor que se entreguen sobornos a medios para difundir el “Martes del jaguar”.

Como si se tratara de una película, chats revelan cómo @LaydaSansores habría infiltrado a su sobrino “Gerardito” en el círculo más cercano del líder del #PRI, Alejandro Moreno @alitomorenoc, de acuerdo con la revista @Proceso. La gobernadora de #Campeche ya respondió: pic.twitter.com/39oJqoHt2c — Ciro Gómez Leyva (@CiroGomezL) January 25, 2023

“Son tan imbéciles”: Sansores responde a presuntos chats

En una entrevista, Layda Sansores respondió a los chats publicados por Proceso y negó que estos fueran veraces: “Sí estuve leyendo unos chatsitos (sic) pero son tan imbéciles, no tienen gracia”. Aclaró que “les fallaron las fechas”, pues las personas involucradas no ocupaban los puestos indicados por los reportes originales que justificarían la cercanía con Alejandro Moreno.

Síguenos en Google News

AM