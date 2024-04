Exhiben omisiones en protección a candidata... y ataques aumentan 150%.

En un desacuerdo entre las autoridades sobre quién debió proteger a Gisela Gaytán, candidata de Morena a la alcaldía de Celaya, Guanajuato, asesinada el lunes en su arranque de campaña, el Gobierno federal advirtió que se investiga si hubo omisiones del organismo electoral local o del gobierno del estado, y no descartó que la Fiscalía General de la República (FGR) atraiga la investigación del caso.

“Después de este momento, hemos estado en comunicación con el gobernador de Guanajuato, es parte de las investigaciones en dónde está la responsabilidad sobre la no protección a la candidata. Es parte del deslinde de responsabilidad del OPLE (Organismo Público Local Electoral) y el Gobierno de Guanajuato por la falta de atención de la candidata”, afirmó la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez.

Ratificó que la candidata y otros aspirantes a diversos cargos de representación popular de Morena habían solicitado la protección ante el INE.

Explicó que se envió al OPLE la parte de aspirantes locales, quien respondió de manera negativa bajo el argumento de que aún no iniciaba la campaña.

En conferencia un reportero le preguntó si el OPLE falló cuando estaba en campaña, a lo que la secretaria respondió que “es parte de las investigaciones y deslinde de responsabilidades que se tienen que hacer”, al tiempo de afirmar, sin embargo, que es seguro hacer campaña en Guanajuato.

Por su parte, el Presidente Andrés Manuel López Obrador lamentó el asesinato de la candidata de Morena a la presidencia municipal de Celaya y dijo que “duele mucho que esto suceda” porque es gente que lucha para hacer valer la democracia.

Se refirió a un día triste por el homicidio de la abanderada morenista, porque estaba en la calle dando la cara y luchando por los valores democráticos.

López Obrador afirmó que la transición del poder será tersa y las elecciones tranquilas, a pesar de la violencia electoral en el país, donde han sido asesinados 15 aspirantes desde octubre.

“Esta transición va a ser muy tranquila, tersa, no va a haber ningún problema, y también diría la elección”, dijo el mandatario. Sostuvo que “hay diferencias importantes” entre la situación política y de violencia actual ante los sexenios anteriores, por lo que garantizó la estabilidad de la transición cuando deje la Presidencia.

“Una diferencia es que ya no predomina la asociación delictuosa como era antes, entre la delincuencia y la autoridad; ahora no se permite la impunidad y no establecemos relaciones de complicidad con nadie”, aseguró.

Gráfico

A través de su secretario general, Jesús Manuel Ramírez, Morena solicitó desde el 8 de marzo pasado al OPLE, es decir al Instituto Electoral del Estado de Guanajuato (IEEG), la protección para 11 de sus candidatos a presidentes municipales, entre ellos la de Celaya, Bertha Gisela Gaytán.

La consejera presidenta del IEEG, Brenda Canchola, respondió mediante el oficio P/222/2024, con fecha 12 de marzo, que “no obstante, toda vez que no se ha iniciado con el periodo de recepción de solicitudes de registro de candidaturas para los ayuntamientos, y por ende no se ha otorgado registro alguno, le comparto que la solicitud de medidas de protección para las candidaturas a presidencias municipales deberá realizarse una vez que se actualice el supuesto de referencia al otorgarse el registro de las candidaturas a ayuntamientos”.

Además, le informó al dirigente partidista guinda que las candidaturas, mediante escrito dirigido a la presidencia del Consejo General, podrán solicitar que ésta gestione ante las autoridades competentes los medios de seguridad personal que requieran, para lo cual el escrito de mérito deberá contener los siguientes elementos:

“Descripción de las circunstancias de tiempo, modo y lugar que sustenten su petición; incluirse su número telefónico o cualquier otro dato que permita contactarle de la manera más rápida y expedita posible; copia de la denuncia y/o querella correspondiente ante autoridad competente, en la que conste que se ha presentado de forma previa a la solicitud”, explicó Canchola Elizarraraz.

La consejera presidenta notificó al secretario general de Morena que el 11 de marzo, a las 20:35 horas, se recibió el oficio INE/SE/399/2024, con el asunto “medidas de seguridad personal”, firmado por la encargada de despacho de la Secretaría Ejecutiva del INE, Claudia Edith Suárez.

“En virtud de que el escrito de petición se vincula con candidaturas a presidencias municipales, por este medio le remito el escrito recibido, para que, de no existir inconveniente alguno, pueda usted realizar las gestiones que considere pertinentes para atender dicha solicitud ante las autoridades locales competentes en el estado de Guanajuato”, agregó el escrito.

El IEEG se defendió al asegurar que las solicitudes se turnaron a la Secretaría de Gobierno de Guanajuato a cargo de Jesús Oviedo, el 11 de marzo, a pesar de que todavía no daba inicio el proceso de registro de candidaturas para presidencias municipales, según el oficio P/221/2024.

Seguridad en proceso no nos toca: consejera

Ante los señalamientos contra el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato (IEEG), por la falta de seguridad para la candidata a la alcaldía de Celaya, Gisela Gaytán, asesinada el lunes, la consejera presidenta Brenda Canchola delegó la responsabilidad en la secretaría de Gobierno de la entidad, además de que Morena ya no tuvo comunicación con ella.

Aseguró que desde el 11 de marzo se entregó a dicha dependencia que encabeza Jesús Oviedo Herrera el oficio mediante el cual Morena pidió al INE protección para diversos candidatos a presidentes municipales, entre ellos para Gaytán Gutiérrez, ya que el IEEG, dijo, no es la autoridad competente para dar seguridad.

“Nosotros le remitimos a la Secretaría de Gobierno, que es el canal conforme al protocolo que nosotros tenemos (…) Así ha sido en todos los procesos electorales”, dijo la funcionaria en entrevistas ayer con medios electrónicos.

Al responder a los señalamientos de la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, de que la candidata morenista ya había solicitado protección al INE, aclaró que “nosotros, como instituto, no tenemos ninguna solicitud de la candidata, como tal, de medidas de protección. Sin embargo, sí se recibió un oficio que presentó el partido político a través del INE directamente”.

Argumentó que “en ese momento todavía no había oficialmente en el estado las candidaturas a ayuntamientos. Sólo teníamos candidaturas a la gubernatura, las candidaturas de ayuntamientos fueron aprobadas apenas (30 de marzo)”.

Canchola Elizarraraz aseguró que Morena no cumplió con los requisitos solicitados por el IEEG para brindar protección a su abanderada al municipio de Celaya, ya que sólo hubo una petición al INE respecto a diferentes candidaturas.

“De las que asumió competencia el INE, le da la atención correspondiente y el resto las remite, vía oficio, al instituto. Lo que tenemos es un escrito que nos remite la autoridad nacional”, explicó.

Subrayó que “tras esa comunicación ya no tuvimos ninguna (otra) por parte del partido, pero finalmente la atención ya estaba brindada en el ámbito de competencia del instituto. Nosotros no damos la protección de manera directa”.

Oposición y la 4T en Senado chocan por inseguridad en

el proceso electoral

Entre acusaciones, descalificaciones y señalamientos por la responsabilidad y omisiones de autoridades ante la violencia electoral, el Senado abordó el tema del asesinato de la candidata a presidenta municipal de Celaya, Guanajuato, Gisela Gaytán Gutiérrez.

Todos los partidos condenaron los hechos y guardaron un minuto de silencio en memoria de la víctima, además de externar sus condolencias a los familiares, luego de lo cual comenzó la confrontación política.

La primera en abordar el tema fue la morenista Malú Mícher Camarena, quien utilizó la tribuna para describir la situación de inseguridad que vive el municipio. Con un discurso enfocado hacia los senadores del PAN, responsabilizó al gobernador de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, de lo que vive esa ciudad.

“Porque en Celaya es un infierno vivir, estudiar, simplemente transitar la ciudad. Llevamos cinco años solicitando al gobernador de Guanajuato el plan de seguridad y no lo conocemos. La estrategia de seguridad no la conocemos”, afirmó la legisladora, al acusar que en la entidad hay 21 mil víctimas de homicidio.

La respuesta no tardó en llegar. La panista Alejandra Reynoso pidió no politizar el asesinato de la candidata, y expuso que la violencia electoral afecta a todos los partidos en cualquier parte de México y que no es un fenómeno exclusivo de Guanajuato.

“No se trata de venir a linchar a autoridades por lincharlas, no se trata de venir a politizar por politizar. Se trata de venir a exhortar a los tres ordenes de gobierno para que podamos garantizar un proceso democrático”, declaró.

El PRI fue más allá con la legisladora Claudia Anaya, quien criticó la estrategia de seguridad del actual Gobierno y denunció que existe una falla en el Sistema Nacional de Seguridad Pública, porque, sentenció, “no se protege ni a candidatos, ni a funcionarios ni a ciudadanos”.

“Posiblemente Andrés Manuel López Obrador sea el Presidente, pero hay otro grupo que es el que está gobernando en este país y es importante que hagamos una reflexión profunda de que el país se nos está yendo de las manos”, sostuvo.

La morenista Imelda Castro insistió en señalar que el gobierno de Guanajuato tenía la responsabilidad de cuidar y proteger a su candidata de Celaya.

“El pueblo de Guanajuato está viviendo una situación de emergencia nacional, porque es el estado con mayor violencia en nuestro país. Pero la responsabilidad directa de este caso, pues como lo ha dicho la secretaria de seguridad, era responsabilidad del gobierno del estado”, manifestó.

Previo a la sesión ordinaria, el coordinador de la bancada del PAN, Julen Rementería, calificó como “mezquino,” utilizar el asesinato de Gisela Gaytán para ataques políticos, por las fallas de una u otra autoridad en seguridad pública.

“Que lo importante es que realmente nos tomemos la tarea, todos los partidos y todos los órdenes de Gobierno, por atacar el tema de la inseguridad, y que no se le saque una raja política que me parece a mí que se vuelve hasta mezquino al hacerlo”, concluyó.

Los partidos de oposición en la Cámara alta exigieron que la Fiscalía de Justicia de Guanajuato actúe de forma eficaz, transparente y expedita, en la investigación del asesinato de la candidata de Morena a la alcaldía de Celaya, y no descartar ninguna línea de investigación de los hechos.

Diputados convocan a reunión urgente con SSPC



Derivado de los acontecimientos violentos en el escenario electoral, diputados acordaron llevar a cabo este miércoles una reunión urgente del grupo de trabajo que conformaron para vigilar los comicios con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y evitar que las elecciones terminen en un proceso donde las decisiones sean tomadas por el crimen organizado.

El acuerdo fue tomado por los coordinadores de los grupos parlamentarios en San Lázaro, quienes prevén también llamar a reunión a los gobernadores de estados en los que han identificado que la problemática se ha asentado.

Así lo afirmó en conferencia el coordinador del PRI, Rubén Moreira, tras calificar como “preocupante” que lo ocurrido el lunes, con el asesinato de la candidata a la alcaldía de Celaya, Guanajuato, Gisela Gaytán, se repita.

“Hemos pedido, y mañana (hoy) será, tengo entendido, la reunión de emergencia del grupo de trabajo que da seguimiento a las elecciones. Si esto ya pasó, nos preocupa que esto vuelva a suceder y además, ese homicidio de políticos, amenaza a políticos que se está haciendo y que las autoridades no quieren enfrentar.

“Espero que en la reunión podamos tener acuerdos de emergencia para salvar la democracia mexicana que sí está en peligro, porque el crimen organizado está decidiendo cuándo mata quién no es candidato”, dijo.

El coordinador del PAN, Jorge Romero, negó que en este contexto haya temor de parte de la oposición, sino “frustración” por el nivel de violencia que se ha alcanzado y que, afirma, hoy pone a los candidatos a “jugársela” no sólo por un cargo, sino por su vida.

“Lo que tenemos es un sentimiento profundo de frustración. Hemos estado lejanos a vivir en un país con un marco electoral perfecto, a lo mejor nunca lo alcanzaremos, somos seres humanos, pero nunca antes se había vivido este clima de violencia, en donde sí muchísima gente, millones de mujeres y hombres sí tienen temor”, dijo.

El coordinador perredista, Francisco Huacus, dijo que ya se tiene claro cuáles son las zonas en donde el crimen organizado se ha involucrado para, presuntamente, financiar campañas electorales.

El líder de la bancada morenista, Ignacio Mier, comentó que esto involucra a partidos, instituciones y los tres niveles de gobierno, por lo que llamó a que todos hagan un esfuerzo con la “mayor responsabilidad pública, social, como representantes populares”.

Se pronunció por que desde la Cámara baja se convoque a gobernadores, presidentes municipales, dirigentes de partidos y haya colaboración mutua: “La delincuencia organizada mandó un mensaje claro de intimidación, la delincuencia organizada no tiene partidos, tiene intereses y juega en función de eso”.

En redes sociales, la presidenta de la Cámara de Diputados, Marcela Guerra, hizo un llamado a la unidad tras el asesinato de la candidata a la presidencia municipal de Celaya.

Sube 150% violencia electoral en tres meses

En los primeros tres meses del año aumentaron 150 por ciento las agresiones a candidatos o preaspirantes relacionados con las elecciones 2023-2024, reveló el segundo informe de Laboratorio Electoral.

“Los meses con mayor cantidad de asesinatos registrados han sido julio, octubre, enero, febrero y marzo, el incremento de casos en los últimos tres meses ha sido del 150 por ciento, lo que deja ver que estamos ante una espiral de violencia que coincide con la conclusión de las precampañas y el registro de candidaturas”, señaló la organización.

De acuerdo con el reporte, del 4 de junio del 2023 al 29 de marzo del 2024 se han registrado 156 agresiones a aspirantes y personas relacionadas con las elecciones. De éstas, 50 fueron asesinatos, de los cuales, 26 eran aspirantes a un cargo. Entre las agresiones, reportó nueve secuestros, 22 atentados y 75 amenazas.

El documento titulado “Violencia Espiral proceso electoral 2023-2024”, subrayó que este proceso superó la cifra de 24 aspirantes o precandidatos asesinados en 2018. En tanto que en los comicios del 2021 se reportaron 30 homicidios de abanderados.

Los partidos con mayor número de aspirantes asesinados son Morena, con nueve, y PAN, cinco; con tres casos cada uno están PRI, PVEM y Movimiento Ciudadano (MC); con dos el PRD, y uno PT.

Las personas afiliadas al PAN son quienes más amenazas han denunciado, al registrarse 21, seguidas del partido del PRD, con 15; PRI, 11; nueve de partidos locales; ocho de MC; seis, Encuentro Social; dos de independientes y uno de Morena.

El informe expuso también que hasta el 25 de marzo —la fecha de corte— se han realizado 99 solicitudes de protección y seguridad para los diferentes candidatos, de las cuales 74 ya fueron aprobadas (89.16 por ciento) y 14 están en un nivel alto de riesgo.

Laboratorio Electoral hace el recuento de asesinatos desde junio del 2023, cuando concluyeron las elecciones locales del Estado de México y Coahuila, y políticos comenzaron a revelar sus aspiraciones.

Además, el reporte señaló que “en la mayoría de los casos de amenazas e intimidación no se dan a conocer los nombres o los cargos por miedo, y en casi ningún caso se ha informado a las autoridades electorales de estas situaciones”.

Remarcó que las agresiones han provocado que aspirantes o precandidatos abandonen la contienda, lo cual reconoció el pasado 17 de febrero el dirigente nacional del PAN, Marko Cortés, durante la sesión del Consejo Nacional blanquiazul.

En dicho informe no se contabilizó el reciente asesinato de la candidata a presidenta municipal de Celaya, Guanajuato, Bertha Gisela Gaytán, ocurrido apenas el lunes en la comunidad de San Miguel Octopan.

Laboratorio Electoral recordó que la Cámara de Diputados aprobó la creación de la Comisión de Vigilancia para las elecciones encargada de observar los comicios ante la creciente violencia que ha afectado el proceso de este año. Está integrada por legisladores de diversos partidos, con el fin de monitorear los ataques contra candidatos.