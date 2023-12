AMLO exhorta a ministros a no aferrarse y recapaciten a donar 15 mmdp para Acapulco

Desde Acapulco, Guerrero, el Presidente Andrés Manuel López Obrador llamó a los ministros de la Suprema Corte a recapacitar para que donen los más de 15 mil millones de pesos de los fideicomisos del Poder Judicial y no se aferren, porque “es de sabios cambiar de opinión”.

Opinó que sería bueno invitar a los ministros a darse una vuelta a Acapulco para que se den cuenta de que los recursos se requieren para ayudar a los damnificados por el huracán Otis, que dejó 52 personas muertas y daños millonarios a las viviendas e infraestructura.

“Ellos van a decidir, ojalá y cambiaran, que no se aferren. Imagínense cómo quedan ante la gente (…) ¿Un llamado a recapacitar? Sí como no, es de sabios cambiar de opinión, además es en beneficio de la población afectada, en beneficio de Acapulco, pero además es consolidar a una institución no deteriorarla.

“Si hacen eso (negarse a entregar los recursos) no solo quedan mal ellos, ¿cómo queda el Poder Judicial, cómo queda la Suprema Corte?”, afirmó AMLO en la conferencia de prensa mañanera realizada en la zona naval de Acapulco.

AMLO dijo que es responsabilidad del Gobierno federal resolver la demanda de vivienda y necesidades de la gente que resultó afectada por el fenómeno meteorológico.

“No podemos estar esperando, que se decidan (los ministros) si nos van a dar o no el apoyo, o si le van a dar el apoyo o no a los damnificados, son 15 mil millones de pesos”, refirió.

Explicó que con esos recursos se podrían pagar los electrodomésticos adquiridos en China y Corea del Sur y se les entregan las facturas como comprobantes, o destinar el dinero para el costo de la reconstrucción de las más de 250 mil viviendas.

“O sea lo que ellos quieran aportar, nos importa que ese dinero se utilice para el plan de desarrollo urbano, ahí está o para cualquier otra necesidad. Vamos, con ese dinero queremos que se resuelva todo el problema del drenaje y se pavimenten las calles de Acapulco, se presenta el proyecto y ahí está”, subrayó.

