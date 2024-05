AMLO exhorta a SCJN 'entrar en razón' para no eliminar la prisión preventiva oficiosa

Tras expresar su reconocimiento a los 32 gobernadores del país que firmaron un desplegado a favor de mantener la Prisión Preventiva Oficiosa (PPO), el Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) pidió a la Corte entrar en razón y recapacitar en su decisión de eliminar esa medida cautelar, porque de hacerlo significará impunidad.

“Espero que la Suprema Corte recapacite, entre en razón y que no aprueben ese cambio porque va a significar impunidad, aunque lo que hemos visto últimamente, es lamentablemente muy aleccionador de lo cínico, de lo descarado que están actuando como jueces, magistrados, ministros, no todos, lo que hicieron deliberar en horas, la madrugada ordenar de un presunto delincuente famosísimo y cosas que no hacen en otros casos, pues demuestra que se sienten intocables.

“Por eso está bien que los gobernadores estén pendientes de esto, y demandando una actitud responsable de la Corte porque ellos son los que padecen y no solo los gobernadores, ministerios públicos, fiscalías, las policías”, expuso AMLO en la conferencia mañanera.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) señaló que la prisión preventiva de oficio en México en violatoria de las garantías individuales, por lo cual es necesario suprimirla de las leyes penales.

AMLO comentó que los gobernadores tienen el pulso de lo que sucede en sus entidades porque están desde temprano en las reuniones del gabinete de seguridad viendo este tema.

AMLO insistió en que los ministros recapaciten y no pretendan “hacer sentir que ellos mandan y que tienen mucho poder, aunque se dañe a la sociedad”.

AMLO recordó varios casos donde los jueces siempre argumentan que están mal hechas las averiguaciones, que no se detuvo a la hora en que se señaló en el reporte de los policías, o el presunto delincuente no portaba armas de fuego al momento de la detención.

Tras calificar todo lo anterior como irresponsable, AMLO aseguró que “todo eso lo usan para dejar en libertad a cualquiera. ¿Por qué no en esos casos se esperan?. En ningún caso de estos o cuando está de por medio una duda del Poder Ejecutivo como fue el caso de la libertad que dieron últimamente que se les mandó un escrito y lo que contestaron fue o lo sueltan o los sancionamos.

“¿Qué les costaba?, si se trata de una cooperación entre poderes, tres días, 72 horas, no se encontró nada, ya, no estoy de acuerdo pero adelante cumplimos la ley. O por qué no reponer el procedimiento en vez de utilizar como excusa un error del MP para dejar en libertad a un presunto delincuentes que ha causado mucho daño”, concluyó AMLO.

Respaldo de todos los gobiernos estatales a PPO es una expresión del fracaso de toda la clase política: Centro Prodh

El Centro Prodh dijo que “El respaldo de todos los gobiernos estatales de todos los partidos a la prisión preventiva oficiosa #PPO es una expresión del fracaso de toda la clase política para impulsar el fortalecimiento de las fiscales, que son la verdadera causa de la impunidad”.

A través de sus redes sociales el organismo mostró su posicionamiento luego de que los gobernadores de todo el país presentaron un Amicus Curiae en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en el que se alerta a la presidenta, Norma Piña Hernández, de las consecuencias que traería la eliminación de la prisión preventiva oficiosa.

“No podemos dejar de señalar el colapso también de los tribunales federales que derivaría de la necesidad de verse obligados a analizar todos y cada una de las solicitudes de cambios en las medidas cautelares que se tienen por prisión preventiva oficiosa”, dijeron los gobernadores.

Antes, el 17 de abril de 2024 el Centro Prodh dijo que era “falso que la eliminación de la prisión preventiva oficiosa atente contra la soberanía nacional y sea un riesgo para la seguridad”.

Lo anterior tras las declaraciones expresadas por la Secretaría de Gobernación de el pasado 16 de abril en la conferencia matutina presidencial, donde integrantes del colectivo Pena sin culpa emitió un comunicado entorno al cumplimiento de la sentencia del caso Daniel García y Otros dictada hace un año por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

El colectivo externó preocupación por los señalamientos vertidos en contra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre el tema de la prisión preventiva oficiosa.

En esa ocasión el organismo dijo que “la sentencia internacional es obligatoria e inapelable. Se remitió a la SCJN para que en el ámbito de sus facultades actuara conforme a derecho y conforme a sus obligaciones constitucionales e internacionales”.

E indicaron que la Secretaria de Gobernación “falta a la verdad, pues el cumplimiento de la sentencia de la Corte Interamericana no implica la liberación automática de personas, ni le quita herramientas al Estado en materia de seguridad, ni genera un riesgo para el sistema de justicia”.

Concluyeron que “en el Centro Prodh señalamos que el Sistema Interamericano no está en contra de la prisión preventiva sino de su abuso; de que sea regla y no excepción”.

Con información de Claudia Arellano

