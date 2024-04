Exige Xóchitl Gálvez que AMLO deje de meterse en la elección tras resolución del INE

La candidata de la coalición Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez, pidió que el Presidente Andrés Manuel López Obrador deje meterse en la elección, luego de que el Instituto Nacional Electoral (INE) resolvió no suspender las conferencias matutinas.

Entrevistada en Nuevo León explicó que la conferencia mañanera sólo sirve para denostarla y decir mentiras; uno de los ejemplos es la declaración de que quería quitar los programas sociales.

Él fue el que creó esta idea de que yo quiero quitar los programas sociales. Es el Presidente el que empezó con esa mentira en una mañanera en el mes de noviembre de 2022 , dijo.

La aspirante de la oposición espera que las cosas mejoren, tras la decisión del INE, pues aseguró que “fue muy sospechoso” el cambio de formato en el debate presidencial. Además, dijo que van a ser más cuidadosos con el órgano electoral en sus resoluciones.

Por otra parte, tras sus declaraciones en contra de la candidata de la coalición “Sigamos Haciendo Historia”, Claudia Sheinbaum, sobre que ha tenido diversos cargos y no ha logrado tener un patrimonio, aclaró que fue Morena quien quiso sacarla de contexto.

“Pues es que justo algo que quisieron ayer sacar de contexto, porque yo ayer, les queda clarísimo, que me refería a que la señora Sheinbaum en el debate me había dicho que ella vivía en un departamento rentado y yo vivía en una casa, como tratando de decir que es negativo que tú tengas un patrimonio”, explicó.

Sostuvo que todos los mexicanos deberían de aspirar a tener un patrimonio, por eso para ella es tan importante este programa Nacional de Vivienda, para que cualquier joven, cualquier mexicano trabajador pueda hacerse de su patrimonio.

Señaló que Sheinbaum Pardo trató de decir que era un tema de privilegios, cuando fue un tema de cargos públicos. “Morena lo ha tratado de sacar de contexto diciendo que yo decía que los mexicanos eran güeyes, no. Y resulta que en la tarde me entero que en su declaración tenía cuatro casas en 2018 y ahora dice que no tiene nada”, agregó.

Sostuvo que en la última declaración de la candidata de Morena, no se encuentra la declaración de las ventas de la casa y el dinero, por lo que aseguró que debió mandarlo a paraísos fiscales.

Pues ella tiene que salir a decir qué pasó con las casas, porque efectivamente su declaración del 2018 había estas casas. Ya sé qué va a decir, que las donó , agregó.

DMGS