Exigen aclarar el feminicidio de Rosa María Bello

Familiares de Rosa María Bello García, quien fue víctima de feminicidio el pasado 11 de junio en la alcaldía Azcapotzalco, exigieron que se haga justicia y denunciaron que a ocho meses del crimen, no hay avances en la investigación.

Rosa María fue golpeada, torturada y estrangulada en el interior de su domicilio entre las seis y las siete de la mañana, cuando se preparaba para acudir a un estudio médico que tenía agendado.

De acuerdo con sus familiares, no hay un móvil claro para que haya sido atacada. Vivía sola, era soltera y no tenía hijos. Era profesora de nivel primaria y promotora de lectura, no tenía pareja, no tenía deudas ni problemas con nadie.

Durante los primeros tres meses, la carpeta de investigación estuvo a cargo del licenciado Héctor Ortiz, quien no emitió actos de investigación ni hizo propuestas para dar una conclusión al caso, sino que mentía a la familia y daba información confusa sobre la indagatoria.

Hasta la fecha sigue sin aplicarse el protocolo para la investigación como feminicidio. No se investigó en su momento a los vecinos más cercanos, ni a su familia ni a su círculo más íntimo de amigos o compañeros de trabajo y no se han hecho las entrevistas necesarias para saber si hubo algún testigo que viera al perpetrador.

La Policía de Investigación (PDI) empezó a entrevistar a vecinos para tener una línea qué seguir, pero no hallaron nada, fue la familia la que tuvo que ver videos, hablar con los vigilantes y señalar a un sospechoso, quien resultó ser quien vive enfrente.

Familiares aseguraron que la PDI tuvo cuatro meses en su poder el celular de la víctima, pero no realizó análisis, sólo entregó la información de llamadas realizadas, entrantes y mensajería.

Y acusaron que la fiscal de Feminicidios, Brenda Bazán, nunca se presenta a las reuniones con la familia, siempre envía a su particular, quien desconoce el caso y nunca aporta nada.