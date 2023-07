Tampoco existe hoy en México un narcoestado como lo padecimos, asegura AMLO

El Presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó la tarde de este sábado desde el Zócalo que en México ya no se padece de un narcoestado, como en el pasado.

Al abundar en su dicruso el ámbito político, AMLO señaló que la oposición no logrará nada si no abandona su egoísmo y aprenden a respetar y amar a sus semejantes y se comprometieran a cambiar y no discriminar a nadie.

Andrés Manuel López Obrador al inicio de su discurso en el Zócalo. Foto: Especial.

"A no engañar ni robar a los demás, no es sentencia ni siquiera advertencia, ni mucho menos amenaza, pero les digo desde el Zócalo, la principal Plaza de México, poco lograrán si no abandonan su egoísmo y aprenden a respetar y amar a sus semejantes.

"No llegarán lejos si no comprenden e internalizan que el dinero y lo material es efímero que la felicidad verdadera asociada a la bondad y a la fraternidad, mientras ellos no acepten y practiquen estos preceptos nosotros los mantengamos reafirmemos nada de nadie podrá vencernos", dijo AMLO.