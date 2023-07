Nuestro movimiento está más fuerte que nunca, afirma AMLO desde el Zócalo

Andrés Manuel López Obrador afirmó, al iniciar su discurso por la celebración a 5 años de ganar la elección para Presidente de México en 2018, que “nuestro movimiento está más fuerte que nunca”.

MÁS INFORMACIÓN AMLO festeja en el Zócalo el quinto año de su triunfo electoral; sigue el minuto a minuto

5° Aniversario del Triunfo del Pueblo, desde el Zócalo de la Ciudad de México https://t.co/m6t08bwZe7 — Gobierno de México (@GobiernoMX) July 1, 2023

“Es un timbre de orgullo poder decir a los cuatro vientos desde la principal plaza de la República que nuestro movimiento está más fuerte que nunca, que existe una amplia mayoría apoyando la cuarta transformación de la vida pública de México. El pacto funcionó, el pacto entre el pueblo y su gobierno, se ha sellado bajo el principio de atender y respetar a todos”, afirmó AMLO desde el Zócalo.

En los primeros minutos de su discurso, AMLO destacó que no ha incrementado el precio de la gasolina, la luz, y que tampoco se han incrementado impuestos.

Templete con funcionarios federales y gobernadores. Foto: Especial.

Al iniciar con las cifras que ha registrado su administración, López Obrador destacó los avances en materia de remesas y familias beneficiadas con programas sociales.

"Las remesas viven un buen momento que superan los 60 mil millones de dólares al año", puntualizó. “Cifra récord que alivia a 12 millones de familias”, añadió AMLO..

Afirmó que el pacto entre el pueblo y su gobierno funcionó, y que se ha sellado bajo el principio de atender y respetar a todos, “pero va para atención especial privilegiar la ayuda a los pobres y necesitados”.

Recordó que 30 millones de hogares son beneficiados por al menos algún programa de bienestar “o una porción por pequeña que sea del presupuesto nacional se han beneficiado”.

AMLO afirmó que México es el tercer país del mundo con menos desempleos gracias a la reforma laboral y exaltó que nuestra economía ha crecido, luego de la pandemia en más de 3 por ciento anual.

"Tras la pandemia nuestra economía ha crecido en más de 3% anual, el peso es la moneda que más se ha fortalecido en el mundo con relación al dólar".

López Obrador aseguró que en el México actual, hay más de 21 millones de trabajadores inscritos en el Seguro Social que reciben en promedio más de 16 mil pesos mensuales.

AMLO: Erradicaremos la violencia, me canso ganso



El presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo que su Gobierno avanza en la erradicación de la violencia.

“Hay justicia y tranquilidad social y se avanza hacia la erradicación de la violencia, lo vamos a lograr entre todos. Me canso, ganso”, prometió el mandatario federal al arranque de su mensaje.

López Obrador aseguró que el éxito de su gobierno ha consistido en combatir la corrupción.

El Zócalo de la Ciudad de México. Foto: Especial.

“A diferencia de antes, ahora no hay privilegios fiscales para las grandes empresas, ahora se combate el huachicol, no se entrega el dinero a manos de llenas a líderes de organizaciones sociales, no se otorgan contratos leoninos a traficantes de influencias”, detalló.

AMLO recordó que ya se vendió el “ostentoso” avión presidencial, así como nueve aviones y cinco helicópteros más.

“Nos apegamos a lo que siempre dijimos, no debe haber gobierno rico, con pueblo pobre, por eso el presupuesto nos alcanza, rinde y se destina a la construcción de obras”, enunció.

López Obrador informó que la refinería de Dos Bocas en Tabasco inició ayer a cargar petróleo y que a finales de 2023, la obra de infraestructura estará produciendo 290 mil barriles diarios de combustibles, además, reiteró que en diciembre del año en curso, se estará terminando la planta coquisadora de Tula y el próximo año la de Salina Cruz.

"Ayer comenzó a cargarse con petróleo crudo la refinería de Dos Bocas y a finales de este año estará produciendo 290 mil barriles diarios de combustibles.

También en diciembre estará terminada la planta conquisadora de Tula y en julio del año próximo la de Salina Cruz de una inversión de 6 mil 500 millones de dólares una capacidad de convertir combustóleo en 160 mil barriles diarios de otros petrolíferos calidad y menos contaminantes, lo que es que el año próximo no compremos gasolinas ni diésel en el extranjero", sostuvo el Presidente de México.

Andrés Manuel López Obrador, Presidente de México. Foto: Especial.

Pensión a adultos mayores aumentará 25 por ciento, asegura AMLO

López Obrador aseguró que como “se acabó el despilfarro” ahora alcanza para entregar pensiones a más de 11 millones de adultos mayores, misma que aumentará 25 por ciento en enero próximo.

“Ya se elevó lo de la pensión a rango constitucional, es un derecho y quien esté en la presidencia se queda la pensión a los adultos mayores, no se va”. “Y a partir de enero habrá una aumento de la pensión (a adultos mayores) de 25 por ciento. También se están otorgando apoyos a más de un millón de jóvenes con discapacidad en todo el país”, exaltó.

