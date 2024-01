No existe trampa que doblegue voluntad de los mexicanos, advierte Xóchitl Gálvez a AMLO

Con un llamado a seguidores, simpatizantes y ciudadanos a luchar con valor en una elección “injusta y dispareja”, Xóchitl Gálvez advirtió al presidente Andrés Manuel López Obrador que a pesar de que sabe que no tiene escrúpulos y está dispuesto a todo, no existe trampa que doblegue la voluntad de los mexicanos de aspirar a tener un mejor país.

La precandidata presidencial del PAN, PRI y PRD realizó el cierre de su precampaña en la Arena Ciudad de México donde, según los organizadores, hubo 20 mil asistentes que presenciaron el espectáculo de la Sonora Dinamita, como “telonero” del discurso de la política hidalguense, que fue la única oradora.

“Salgamos a enfrentar al peor gobierno en la historia de México y desde aquí le decimos al presidente López Obrador: Sí, sabemos que es muy poderoso; sí, sabemos que no tiene escrúpulos; sí, sabemos que está dispuesto a todo, pero sabe qué, señor presidente, no le tengo miedo, Xóchitl no le tiene miedo , porque todos no le tenemos miedo y saben por qué, porque no hay presidente que sea más grande y más fuerte que el pueblo de México, porque no hay trampa que le vaya a alcanzar para doblar la voluntad de los ciudadanos.

“Escuche bien, los mexicanos quieren vivir en paz, sin miedo, quieren médico y medicinas, quieren que sus hijos aprendan inglés y programación, quieren buena educación para abrirse paso en la vida, quieren esperanza y la esperanza ya es nuestra, porque la esperanza ya cambió de manos, por eso vamos adelante, vamos con valor, vamos por la verdad, por la libertad, vamos a ganar”, manifestó.

En la elección de este año están en juego los próximos 30 años del país, afirmó

Acompañada por las dirigencias de las tres fuerzas políticas, gobernadores, precandidatos locales, así como por sus hijos, Xóchitl Gálvez arremetió en contra de López Obrador y dijo que no se puede permitir que, por ambición de poder, se permita que un gobierno ataque la democracia, por lo que subrayó que en la elección de este año está en riesgo el futuro de los próximos 30 años y la división de poderes.

“Quiero desde aquí decirle a las autoridades electorales y al pueblo de México no puede haber voto libre con gobernantes que atacan, acosan e intimidado a la oposición, exijo al INE y al Tribunal Electoral que saquen al presidente ya los gobernadores de Morena de estas elecciones”, enfatizó.

Morena quiere que la gente se conforme con la pobreza

La abanderada de la coalición Fuerza y Corazón por México también lanzó críticas en contra de su oponente de Morena, Claudia Sheinbaum, quien, dijo, quiere que la gente se conforme con la pobreza, cuando Gálvez afirmó que busca darle un mayor impulso a la clase media.

“Nos hablan de ponerle el segundo piso a la supuesta transformación histórica, por favor, la gente no quiere eso, la gente quiere ponerle el segundo piso a su casa, la gente quiere ganar más, dejar de ser pobre, pero Claudia Sheinbaum no entiende eso, ella viene del privilegio, yo vengo del esfuerzo, ella siempre ha vivido muy bien del presupuesto, de los sobres amarillos, yo sí sé lo que es no llegar a la quincena, lo que es arriesgar mis ahorros en una empresa, ella no ha creado una solo empleo en su vida y por eso le vamos a ganar”, remarcó.

Xóchitl Gálvez acusó: “Este gobierno ya es responsable de la muerte de más de un millón de mexicanos, más de un millón de muertes, 800 mil por pandemia, 170 mil por la violencia y el crimen, los que faltan y otros 200 mil muertos por la destrucción del sistema de salud y el desabasto de medicamentos, sepan que entre 2020, 21 y 22 han muerto 200 mil personas por falta de medicamentos para diabetes e hipertensión, más de un millón de vidas. Carajo, con un millón de muertos cómo pueden ofrecer continuidad, continuidad es impunidad, es mediocridad, inseguridad, falsedad”, reprochó.

Gobernaré con las mujeres y garantizaré el cumplimiento de la ley, promete

Xóchitl Gálvez afirmó que como la primera mujer de origen indígena en la presidencia gobernará con las mujeres y se comprometió a garantizar el cumplimiento de la ley, apostarle a las energías limpias, no como, dijo, en Nuevo León, gobernador por Samuel García, donde aseguro que se están asfixiando por la refinería de Cadereyta; invertir en proyectos para resolver la crisis del agua; frenar el retroceso en educación; construir buenas carreteras, puertos y trenes, como a Querétaro, pero que sean eléctricos y que no se caigan, como, lamentó, el de la Ciudad de México, además de que prometió que México tendrá el mejor aeropuerto de América Latina.

Entre sus convocatorias, la senadora con licencia pidió a periodistas, medios de comunicación, intelectuales, empresarios, gremios, ONG, universidades, entre otros, que “no ayuden a afilar la guillotina que después será usada en su contra y apoyen a un liderazgo que si respeta y respetará la Constitución y la ley”.

Además, de manera específica pidió a los panistas que la apoyen con su mística democrática, a los priistas les solicitó su experiencia y conocimiento sobre el país, a los perredistas les pidió su vocación de justicia social y perseverancia y a la sociedad civil su energía ideas y valor.

“Claudia quiere que te conformes y yo estoy convencida que tú mereces más, le vamos a ganar porque ella quiere un país donde los pobres sigan siendo pobres y yo quiero un país con clase media fuerte. Yo sí vivo la realidad de los mexicanos camino las calles. Señora Sheinbaum, si le dan permiso, nos vemos en los debates”, puntualizó.

