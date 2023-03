Exlíder advierte que no dejará que lo expulsen

El excoordinador del PRI en el Senado, Miguel Ángel Osorio Chong, aseguró que no le va a dar gusto a quienes quieren expulsarlo de su partido, por lo que permanecerá en la bancada, sin entrar en la nueva coordinación.

Luego de que fue removido de su cargo al frente de la bancada priista y que en principio había anunciado que actuaría como independiente, aclaró que no podrá hacerlo, porque entonces incumpliría las normas de su partido.

El numeral tres del artículo 65 de los estatutos del Revolucionario Institucional establece que puede perder su militancia quien “deje de formar parte del grupo parlamentario del partido en el órgano legislativo o edilicio al que pertenezca”.

Por ello, Osorio Chong reconoció: “Si me declaro independiente, estoy incumpliendo una de las normas de los estatutos, porque entonces podrían expulsarme; seré cuidadoso”. Puntualizó: “Tengo que permanecer en la bancada; digamos que estaré, pero no estoy; permaneceré formalmente, pero no entraré en esa coordinación que se ha establecido”.

En entrevista radiofónica, precisó que les dijo a los integrantes de la bancada que no iría en contra de la decisión que se había tomado, pero que tampoco permitirá que lo expulsen.

“Si me expulsan de la bancada iré a los tribunales”, afirmó, y sostuvo que mantendrá su labor para fortalecer el bloque de contención.

Reveló que ahora surgió una petición que les pasaron a los priistas en los estados para solicitar su expulsión: “Salió una mágica expulsión que promovieron en los estados para que firmaran”, indicó al tiempo de subrayar que no dejará que lo saquen de su partido.