Alejandro Macías advierte de posible brote de gripe aviar; "México debe aprender", dice

El excomisionado de Salud durante la pandemia de gripe A H1N1 en México, Alejandro Macías, advirtió sobre la posibilidad de un brote de gripe aviar que podría resultar más mortal que COVID-19.

El infectólogo recordó que en días recientes la Organización Mundial de la Salud (OMS) alertó sobre la diseminación de la Influenza A H1N1 en aves, pero que ha comenzado a transmitirse a mamíferos.

“Hay datos de que se está transmitiendo, por ejemplo, en lobos marinos pero también que se ha vuelto endémica la enfermedad en algunas aves, sobre todo en las aves de granja, lo cual ha afectado ya la economía de la producción de huevo y carne de pollo en lugares como Estados Unidos y Canadá. En México, muy parcialmente”, explicó.

Ante este contexto, el especialista dijo que se debe de aprender mejor de lo que se vivió con la pandemia de COVID-19 y así contar con mejores planes.

“La salud humana y animal vienen juntas y tenemos que tener una mejor coordinación”, dijo.

Afortunadamente, consideró, en México se cuenta con una elevada producción de vacunas en veterinaria.

Sin embargo, recalcó la necesidad de contar con un mejor sistema de atención para la población, pues las consecuencias de propagación de la gripe aviar en humanos podría ser “grave”.

“Si la influenza aviar, que está ocurriendo en este momento en las granjas de Estados Unidos, llega a brincar al ser humano y a transmitirse de persona a persona podría ser una enfermedad muy grave, con una mortalidad mucho más alta que COVID”, mencionó.

Aseguró que no se trata de generar alarma, sino promover la prevención y saber que “tenemos que aprender las lecciones de COVID-19, porque no lo hemos hecho. Necesitamos un mejor sistema primario de atención, mejor acopio de medicamentos, hospitales mejor preparados, más y mejores unidades de terapia intensiva. Un sistema que, si llega a ocurrir esto en la siguiente epidemia o pandemia, podamos responder mejor y no nos cause el daño que causó COVID-19 o incluso peor”, dijo.

