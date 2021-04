Expertos descartan que se le regrese candidatura a Félix Salgado Macedonio

Expertos en materia electoral pronosticaron que el Pleno del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) le negará la candidatura a gobernador de Guerrero a Félix Salgado Macedonio por incumplir con su obligación de presentar la fiscalización de sus gastos de precampaña.

A unas horas de que el Pleno del TEPJF sea convocado para analizar la propuesta de sentencia que presentará Indalfer Infante, los exconsejeros del Instituto Nacional Electoral (INE), Luis Carlos Ugalde y Marco Antonio Baños, así como el politólogo Fernando Dworak dieron su punto de vista en entrevista con la Razón.

Lee más Prevalece hermetismo en TEPJF sobre resolución a candidatura de Félix Salgado

Luis Calor Ugalde: TEPJF ratificará negativa a Salgado Macedonio

El expresidente del INE, Luis Carlos Ugalde, estimó que el tribunal debe ratificar la negativa para que Salgado Macedonio compita por la gubernatura de Guerrero.

“Creo que van a ratificar la negativa a Salgado Macedonio y Morena tendrá que sustituir al candidato para poder seguir en la campaña, esa es mi predicción, y que en el caso de morón se la van a devolver”, manifestó Luis Carlos Ugalde.

Marco Antonio Baños: magistrados, ante decisión histórica

Por su parte, Marco Antonio Baños destacó que los magistrados enfrentarán una decisión histórica que enviará un poderoso mensaje para garantizar el respeto a la ley.

“El tribunal tiene una oportunidad histórica para poder establecer un precedente en el cual, ninguna persona que se ostente como precandidato que participe en las campañas de los partidos políticos pues pretenda vulnerar la ley no presentando los informes, eso me parece que sería la gran lección que se derivaría de esto y se evitarían daños a la democracia mexicana”, destacó Baños.

Fernando Dworak: si devuelven candidatura a Salgado Macedonio, será imparable

Mientras tanto, el politólogo y analista Fernando Dworak reconoció que la decisión que habrán de tomar los magistrados es más política que jurídica, porque deberán resistir las presiones que vienen tanto de los candidatos, como de los partidos y los ciudadanos, pero también desde la presidencia de la República.

“Si el Tribunal Electoral decide devolver la candidatura a ambos, van a ser imparables en las elecciones, porque estamos hablando de un discurso dirigido a sus bases electorales de victimización, reivindicación, revanchismo popular y si sale diciendo no querían que llegara pero aquí estoy, Salgado es invencible yo creo para estas elecciones”, estimó el académico Fernando Dworak.

TEPJF maneja en total hermetismo el caso Salgado Macedonio

El magistrado Indalfer Infante ya circuló entre los integrantes del Pleno del TEPJF, el proyecto de sentencia sobre el caso Félix Salgado, pero se ha mantenido en completo hermetismo.

Ninguno de los magistrados recibió el documento en versión digital, sólo hay una copia entregada en físico a cada uno de ellos y la instrucción de no hacer copias al menos hasta esta tarde, dijeron fuentes del TEPJF a La Razón.

Aunque hasta este momento no ha trascendido el contenido de la sentencia de Indalfer, el pasado 10 de abril cuando se resolvió la primera impugnación a la decisión del Consejo General del INE de negar el registro a Salgado y Morón, se pronunció a favor del guerrerense.

Indalfer Infante aseguró que Félix Salgado no fue el responsable de que no se presentara el informe de fiscalización, fue el INE el que no lo buscó para que lo hiciera.

“Se le tiene que decir absolutamente todo, las faltas en que incurrió, pero, además, se le tiene que señalar que de no contestar ese requerimiento cuál es la sanción y la sanción se le tiene que decir expresamente que es la pérdida del registro”, manifestó Infante Gonzáles en esa sesión.

Aunque el magistrado también reconoció que Félix Salgado sí fue precandidato y que no cumplió con su obligación de informar sobre sus ingresos y gastos, pidió que se le redujera la pena a una multa económica.