Expertos llaman a la calma ante llegada de Centauro

Ante la llegada a México de la variante Centauro, expertos en análisis de virus piden no alertarse, ya que si bien se elevaron los casos en India, en México hay un panorama totalmente distinto con mayor inmunidad, pues aunque hay aún alza de casos, puede ser de menor riesgo.

En entrevista con La Razón, el infectólogo, Alejandro Macías explicó que hay posibilidad de que en México haya aumento de casos y se convierta en la reinante, pues a final de cuentas es una variante de Ómicron, pero son consecuencias en los sistemas hospitalarios.

“La variante Centauro no es nueva, sino una variante de Ómicron igual que la BA5 que es la que domina en México, pero gana reconocimiento porque en India se impuso ante la BA5, y eventualmente podría sustituir a la dominante en otros países y ejercer una nueva oleada, pero esto no ha pasado más que en ese país”, aseveró.

El experto señaló que la variante no ha causado grandes colapsos institucionales, pues lo hizo como una enfermedad leve que fue ganando posiciones y en México, en caso de que llegue a diseminarse, podría darse un caso como el que se presentó en India.

“Como en México hay más inmunidad, ni siquiera puede causar más daños, sino ser una enfermedad leve”, destacó.

Alejandro Macías dijo que hasta el momento no se sabe qué tan contagiosa sea, pero aclaró que las recomendaciones no deben decaer, sino seguir de manera cotidiana entre la ciudadanía, ya que aún se desconoce si en las siguientes semanas o meses haya un nuevo pico de infección.

Como en México hay más inmunidad, ni siquiera puede causar más daños, sino ser una enfermedad leve

Alejandro Macías, Infectólogo

“Los picos dependen de qué tan contagiosa sea una nueva variante en su evolución, por lo pronto no hay que bajar la guardia en ningún caso, ya que sigue la emergencia a pesar de que se tenga un control momentáneo”, añadió.

El Instituto Nacional de Medicina Genómica (Inmegen) detectó el primer caso de la variante Centauro en un mexicano; se trata de una mujer de 43 años oriunda de la Ciudad de México que ya se encuentra en vigilancia epidémica.

La detección se llevó a cabo el pasado 12 de septiembre y se encuentran analizando su variabilidad.

Al respecto, el investigador del Consorcio Mexicano de Vigilancia Genómica, Alejandro Sánchez Flores, explicó a este diario que no hay motivo hasta el momento de preocupación, pues ya ha aparecido en otros países y no ha generado algún riesgo mayor para las poblaciones.

“Lo que creemos es que tiene muchas mutaciones que las anteriores variantes, en sitios diferentes, y fue de rápido esparcimiento en India, pero dadas las condiciones de una inmunidad híbrida en el país, va a ser difícil que rebase a las que ya están presentes”, señaló.

El especialista dijo que los datos demuestran que es más contagiosa, pero aclaró que sólo en India, “pues deben analizarse las condiciones por las que la extensión de los contagios fue tan exitosa, porque en México debe tener una evolución diferente”.

“Los sublinajes que tenemos son diferentes, pues hay diferentes panoramas en nuestro país; Centauro viene de BA.2, por ello es muy probable que ya haya mucha inmunidad”, destacó.

Sánchez Flores aclaró que el país va a tener una ventana de control por los siguientes dos meses, en espera de la época de frío que es cuando se puede reproducir mejor, aunque pidió en esta temporada comenzar a reducir la movilidad de la gente, sobre todo en espacios cerrados con sus familias, pues se vienen etapas de convivencia.

Además, comentó que el Gobierno federal ya debe comenzar a comprar la nueva vacuna bivalente que se autorizó en Estados Unidos, puesto que ya tiene información acerca de Ómicron para reducir más los contagios y evitar nuevas oleadas.

Pandemia transita a endemia, dice especialista

El jefe de medicina interna del Centro Médico ABC, Francisco Moreno Sánchez aseguró que pareciera que la pandemia por Covid-19 se encuentra ya en fase de transición hacia una endemia. “El número de nuevos casos y, sobre todo, el número de fallecidos va en descenso en la mayor parte del mundo, exceptuando en algunos países como Taiwán, donde la inmunidad es menor”, destacó.

El especialista dijo que la inmunidad por exposición al virus y por vacuna seguramente ha llegado a números muy elevados lo que afecta la transmisión de la Covid-19, sin embargo, aclaró que no se ha detectado una nueva variante o subvariante que pudiera generar otra ola de contagios. “Centaurus no parece desplazar la inmunidad de BA.4 /BA.5. Esto no quiere decir que pudiera aparecer una nueva en el futuro”, destacó.

El virólogo señaló que el virus no se va a ir, como tampoco debe de desaparecer el recuerdo de lo vivido. “Hoy más que viva México, necesitamos que sobreviva México”, afirmó.