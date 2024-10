Expertos ven en lista perfiles inadecuados para la CNDH.

La lista preliminar de los perfiles que pasaron el primer filtro en el proceso para la renovación de la titularidad de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), contiene perfiles inadecuados que el Senado debe eliminar en automático para evitar un escenario que arriesgue a que este órgano deje de ser un contrapeso.

Así lo refirió la coordinadora del Observatorio Designaciones Públicas, Itzel Marcia Checa, quien instó a que el Senado realice una revisión exhaustiva de los aspirantes para identificar su desempeño en otros cargos y descartar que avancen personas que hayan tenido relación con el Gobierno.

En este tenor, pidió al bloque parlamentario dominante en el Senado no anteponer sus intereses políticos y garantice la procuración de los derechos de la ciudadanía.

De lo contrario, recalcó, los nexos políticos o gubernamentales que llegue a tener quien dirija este órgano los próximos años “atentarán” contra la independencia que se debe procurar.

“Nos parece importante que el Senado haga una revisión exhaustiva de estos perfiles en términos de los resultados y desempeños que tuvieron anteriormente, sus nexos con partidos, con Gobierno, cuál es su conocimiento real… Llamamos al Senado a que no anteponga sus intereses ni su proyecto político partidista, sino que más bien ponga a las personas en el centro y que nos garantice al perfil más idóneo y más independiente para esta importante responsabilidad que es proteger a todas las personas… Perfiles con cercanía partidista o con Gobierno tendrían que ser descartados en automático”, dijo en entrevista.

Para ello, comentó que antes de hacer algún señalamiento específico se deberá aguardar a que se difundan los documentos de la lista definitiva de aspirantes, que se difundirá el 21 de este mes.

La inquietud yace en las modificaciones que la Junta de Coordinación Política del Senado hizo a la convocatoria original para que los indicadores sobre el perfil y la experiencia laboral de las candidaturas no tengan un carácter vinculante, es decir, determinante en las decisiones que se tomarán, lo cual se interpreta como una advertencia de que no hay voluntad para verdaderamente evaluar a quienes aspiran al cargo.

“Nos preocupa… Esto pone la alerta, el foco, en que no necesariamente hay una intención de hacer esta evaluación y que pueden ser otros criterios no técnicos, no objetivos, los que se ponderen en la decisión”, dijo.

Como se ha hecho desde otras instancias y grupos, manifestó desacuerdo con la reelección que busca la actual presidenta de la Comisión, Rosario Piedra, a quien se refirió como “comparsa” que se apegó a la narrativa del Gobierno e incluso defendió sus acciones, lo que eventualmente derivó en que este órgano se quedara sin su Consejo Consultivo.

“Esto habló de una gestión que no propició el diálogo, que lejos de acercar, de escuchar, mantiene esta práctica de la estigmatización, de la descalificación. Su actuación fue sumamente parcial a favor del Gobierno y esta institución es clave para protegernos de los abusos de poder”, comentó.

Consideró que un contrapeso en tiempos como los de ahora es necesario, porque se vive una “erosión democrática” y un “debilitamiento” de los controles y contrapesos ante hechos como la reforma judicial, el avance de facultades para las Fuerzas Armadas o la extinción de órganos autónomos.

Como sugerencia, el Observatorio presentó un documento con 17 indicadores, divididos a su vez, que proponen requisitos y rutas a seguir para elegir al perfil más idóneo a defender los derechos de las y los mexicanos. Entre los indicadores, sugieren revisar la actuación que los aspirantes tuvieron en otros cargos sobre la defensa de personas, que no tengan antecedentes de violencia, que se compruebe su imparcialidad en el ejercicio de sus funciones, entre otros.