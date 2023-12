Alejandro Murat,  Eruviel Ávila, Adrián Rubalcava... anuncian Alianza Progresista en apoyo a Sheinbaum

Expriistas como Alejandro Murat, Eruviel Ávila, Adrián Rubalcava, Jorge Carlos Ramírez Marín y Nuvia Mayorga, entre otros, anunciaron la creación de la Alianza Progresista para apoyar la postulación de Claudia Sheinbaum a la Presidencia de la República.

En conferencia de prensa conjunta, arremetieron en contra de la dirigencia de Alejandro Moreno, del PRI, y lamentaron que le haya cedido la candidatura presidencial al PAN.

Tras criticar a “Alito” Moreno, el exgobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, sostuvo que en adelante recorrerán el país para respaldar la candidatura de Sheinbaum.

“Encontramos simpatía por la propuesta que tiene proyecto y plan y propone la transformación de México, la doctora Claudia Sheinbaum”, manifestó.

Sin precisar el número de miembros de la Alianza Progresista, Murat comentó que perfiles de diferentes sectores de la vida pública ya les confirmaron que en los próximos meses se sumarán a esta plataforma.

El senador Eruviel Ávila anunció: “Formalmente y con toda convicción me sumo a esta alianza progresista en favor de la doctora Claudia Sheinbaum y lo hago con toda convicción”.

Argumentó que ve en Sheinbaum el perfil de una mujer preparada que como es producto de la educación impulsará una política de educación humanista: “Habrá de impulsar el derecho humano a la educación, a la formación académica”.

“Mientras la bicicleta de la otra opción política lleva un tiempo pedaleando, Sheinbaum da pasos firmes, seguros y constantes”, subrayó.

Ávila puntualizó que su respaldo hacia Sheinbaum no es para buscar “una chamba”.

“Eruviel Ávila no está en búsqueda de chamba, de hueso, le apuesto a que le vaya muy bien a México y eso se va a lograr con Sheinbaum.

“Hago una invitación a aquellos que ya no se sienten identificados con las dirigencias que nos han fallado del frente opositor y serán bienvenidos en este frente que busca hacer el bien llevando a la presidencia a la doctora Sheinbaum”, dijo.

El alcalde de Cuajimalpa, Adrián Rubalcava, coincidió en que no están apoyando a Sheinbaum para buscar chamba, y arremetió en contra de Xóchitl Gálvez, porque “vemos una candidata a la presidencia que no tiene ruta, vemos una candidata a la presidencia controlada por los presidentes de los partidos diciendo qué bueno que se fueron, no eran necesarios, son traidores”.

“Hoy la alianza opositora tiene una candidata que no se maneja ella, que es un títere, que no tiene el respaldo, pobre Xóchitl, tan lejos del triunfo y tan lejos de Alito”, enfatizó.

Rubalcava puntualizó que el objetivo es respaldar a Sheinbaum desde sus espacios, pero enviaron un mensaje a los morenistas para precisar que no buscan ir a quitarles espacios.

El exgobernador del Estado de Mexico, Eruviel Ávila, puntualizó que la Alianza Progresista únicamente tiene el objetivo de apoyar a Claudia Sheinbaum para que gane la Presidencia de la República, pero no se conformarán como una asociación o como partido político.

En ese sentido, Adrián Rubalcava precisó que no han establecido un contacto directo con Sheinbaum y que únicamente manifiestan su respaldo como ciudadanos.

