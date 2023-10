Tras fallo de inocencia, Eduardo López Betancourt anuncia su reincorporación a la UNAM

La defensa de Eduardo López Betancourt informó este martes la sentencia de amparo en favor del también catedrático, por lo que volverá a sus labores en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), después de ser señalado por hostigamiento sexual agravado y tratos crueles y degradantes.

En una conferencia de prensa, lo abogados del expresidente del Tribunal Universitario de la UNAM destacaron que “en un acto de justicia, se ha determinado su inocencia plena”, después de “falsas acusaciones”.

“Se ha acreditado de forma indubitable que el doctor López Betancourt jamás realizó y menos aún agotó los hechos con apariencia de delitos de hostigamiento sexual agravado y tratos crueles y degradantes, supuestamente cometidos, es decir, se ha acreditado su inocencia plena”, afirmó la defensa del también catedrático.

De acuerdo con la defensa de López Betancourt, el pasado 5 de octubre el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, con sede en la Ciudad de México, confirmó por mayoría de votos una sentencia de amparo en la que se le concedió la protección de la justicia federal.

Dicho fallo va contra la resolución judicial del 30 de mayo de 2022 con la que se vinculó a proceso a López Betancourt por hostigamiento sexual agravado, y tratos crueles y degradantes contra una alumna de posgrado en la UNAM.

En tanto, Eduardo López Betancourt anunció que regresará a la UNAM como catedrático; sin embargo, por el momento no contempla regresar al Tribunal Universitario.

"Es un hecho (regreso a la UNAM), el amparo es absoluto, no tiene duda alguna, esa integración es de manera inmediata y no existe ninguna limitante para ello, al contrario. El Tribunal terminó su periodo, en ese momento no es mi pretensión entrar en conflicto con mi casa de estudios, seré lo suficientemente prudente para entender, pero tendría que haber una declaración de la universidad en su momento", dijo.

A la conferencia de prensa acudieron familiares y políticos, como Cuauhtémoc Cárdenas, Ricardo Monreal, el exgobernador de Guerrero, Héctor Astudillo, el excomisionado de Seguridad, Manuel Mondragón y Kalb y su abogado Alexandro Olea.