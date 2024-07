Falta de pericia y rispidez de Norma Piña con AMLO, detonó reforma judicial: Ricardo Monreal

En el segundo foro de Diálogos Nacionales sobre la Reforma al Poder Judicial, el líder de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, aseguró que “la falta de pericia e inteligencia política” de quien encabeza la Suprema Corte, Norma Piña, detonó la necesidad de una reforma judicial.

🔵 EN VIVO / Diálogos Nacionales sobre la Reforma Constitucional al Poder Judicial: Tema 2https://t.co/OYxKJmuyeL — Cámara de Diputados (@Mx_Diputados) July 1, 2024

MÁS INFORMACIÓN En foro de la reforma judicial, ministros plantean propuestas para resguardar independencia y preparación

Quien representaba a la Corte y representa, provocó y provoca que la rispidez y la mala relación fueran un constante en los asuntos públicos que a los poderes les quedaban atribuidos, de acuerdo con la Constitución y la ley Monreal, en su mensaje de inauguración en Guadalajara, Jalisco

En el Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas (CUCEA), Monreal Ávila reconoció que “esto detonó que el Presidente Andrés Manuel López Obrador, el 5 de febrero, con base en sus facultades, presentara 20 iniciativas de reforma a la Constitución y leyes reglamentarias”.

Aseveró que en los primeros tres años de gobierno de López Obrador, la relación con el Poder Judicial cuando el ministro Arturo Zaldívar presidía la Corte, fue institucional, sin sobresaltos ni excesos.

“Pero tras el nombramiento de la nueva presidenta (Norma Piña) comienza a cambiar la relación entre poderes y escudándose en que se debería mantener la autonomía, independencia, se empieza a tensar la relación”, acusó.

El coordinador morenista en la cámara alta agregó que los signos y actos jurisdiccionales emitidos por los tribunales comienzan a separarse y distanciarse de lo que era una relación institucional.

“La invasión frecuente por parte del Poder Judicial a los trabajos o determinaciones de los poderes Ejecutivo y Legislativo comenzaron a deteriorar la relación”, sostuvo.

Respecto a la elección popular, precisó a magistrados, jueces y ministros que nadie será excluido, aunque sí filtros para elegir mediante el voto popular a los mejores perfiles que integren al nuevo Poder Judicial.

Aceptó que el ministro Arturo Zaldívar “planteó una iniciativa insuficiente, incompleta, para que caminara el Poder Judicial. El mandatario (López Obrador) la hizo suya”.

Dijo que en el primer tramo de gobierno no hubo intención de reformas profundas. “Había una relación de colaboración entre los poderes (...) Varias veces le comenté al Presidente la necesidad de presentar iniciativas para reformar este poder. Pero él no compartía tal parecer”, apuntó.

Ricardo Monreal reiteró que no habrá afectaciones a los derechos laborales de los trabajadores del Poder Judicial. “El sindicato que aglutina a los trabajadores de base de dicho poder no tendrá una sola reforma que les afecte y no hay en los 16 artículos y 11 transitorios (que se propone reformar en la Constitución) algo que les arrebate sus derechos y conquistas.

“A los ministros, a los magistrados y jueces, les decimos que van a poder participar en el proceso electivo, no están excluidos. Van a poder señalar modalidades al proceso de elección”, apuntó.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR