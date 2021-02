Una falta de respeto presentar examen otra vez: médicos a López-Gatell

Médicos que están en riesgo de perder la plaza que ganaron en el Examen Nacional de Residencias Médicas (Enarm) rechazaron las declaraciones del subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell Ramírez, quien dijo que de no aceptar un lugar en Cuba deberán volver a concursar.

“Son libres de declinar, y si quieren estudiar una especialidad médica en México, el próximo año pueden, desde luego, volver a concursar en el examen”, respondió López-Gatell a pregunta de La Razón en conferencia de prensa del martes 9 de febrero.

Uno de los médicos afectados de Medicina Física y Rehabilitación expresó su molestia porque López-Gatell dijo que si vuelven a presentar el examen, pero tienen un mal desempeño, no tendrán una plaza.

“Es una falta de respeto porque no se especifica en la convocatoria que un promedio (más alto) te da la plaza en un lugar”, comentó a este rotativo.

“Nuestra inconformidad fue porque el doctor López-Gatell generalmente se deslinda de la responsabilidad, comenta que no es por parte del Gobierno federal que no se quiera el aumento de las plazas, sino que es por contexto de Covid”, señaló el profesional de la salud.

Ante los obstáculos institucionales, Julio “N” desistió y dijo que volverá a presentar el examen, pese a que había sido uno de los mejores 60 puntajes de Anatomía Patológica.

“Creo que ya no se va a poder hacer nada, pero para que ya no se repita el año siguiente y que no vuelvan a hacer esto, no salió bien”, declaró.

Por su parte, el abogado y médico Ángel Gutiérrez del consorcio Lex Artis Medica dijo que la respuesta del subsecretario era previsible, aunque “teníamos la esperanza de que solucionara por las buenas”.

“Lo cierto es que el Estado no está en capacidad de abrir más plazas en territorio nacional, si no si lo hubiera hecho”, reconoció. Sin embargo, aclaró que esto no lo exime de su responsabilidad de otorgar lo establecido en la convocatoria.

“No estamos exigiendo nada que ellos no hayan dicho que iban a dar, solamente los vamos a obligar a cumplir”, manifestó.

La Razón publicó en su edición del 5 de febrero que médicos de cinco especialidades están a punto de perder el lugar que ganaron en el Enarm porque los dejaron sin plazas suficientes en México y su única opción es estudiar en Cuba. Además al menos 13 ya tramitaron un amparo colectivo.

También saben que aprobar un Enarm no es sencillo, como en el caso de una doctora que está entre los mejores cien puntajes de 222 plazas que se ofrecieron para Anatomía Patológica. Busco una plaza en Durango, pero se acabaron.

Si vuelve a presentar el examen, como plantea López-Gatell Ramírez, será su cuarto intento.

“Comparto el sentimiento de impotencia de todos los compañeros”, dijo otra de las doctoras, Paola, quien pidió usar un nombre anónimo.

Ella es originaria de Veracruz, pero sus padres están desempleados, por lo que no puede irse al extranjero como plantea el Gobierno federal, por lo que "declinar" es la única opción.