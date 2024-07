Falta transparencia de Ana Guevara en becas, dice Rommel Pacheco

El exclavadista Rommel Pacheco se manifestó por que se transparenten las acusaciones sobre el manejo de recursos en la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), a cargo de Ana Gabriela Guevara, que ha derivado en un conflicto legal con atletas y entrenadores que acusan la falta de pago de sus apoyos.

“Se debe transparentar el tema y tener reglas claras sobre las becas, depende de lo que le corresponda a cada uno de los atletas”, indicó a La Razón.

En entrevista con La Razón, el medallista olímpico, quien ha sido crítico de la administración de Guevara al frente de la Conade, mencionó que por ahora los deportistas mexicanos que participan en los Juegos Olímpicos de París, Francia, deben estar enfocados en entrenamientos, campamentos y en cómo cuidarse, que en cosas ajenas al deporte, como las denuncias que hay de diversos atletas, sin embargo, aseguró que aunque “hay mecanismos que impiden los apoyos, si hay voluntad, siempre hay manera de buscar formas de apoyar a los deportistas”.

Sobre el rumor que existe como uno de los relevos para llegar a la Conade, Rommel Pacheco aseguró que “mi compromiso es con los ciudadanos, pero el deporte es una de mis principales causas para ayudar. Yo digo que siempre hay que ser transparentes y lo más honrado, además de ver por delante a los deportistas, pues si bien hay que modificar la Ley del Deporte y las Federaciones, se debe conciliar un buen trabajo entre todas las dependencias, pero trabajar con transparencia que es lo que ha faltado”, dijo.

Sobre el tema de las becas, el abogado Luis Fernando Jiménez, quien representa al equipo acuático, aseguró que “hasta el momento ninguno ha recuperado sus becas; a los únicos que les han pagado es a los de nado artístico. Ellos fueron a París con el dinero del Comité Olímpico, ya que son recursos que ya están garantizados, pero el tema de las becas se les sigue debiendo”, subrayó. Y reiteró lo que en su momento dijo a este medio, que en el retiro de las becas “hay una medida que está siendo desproporcionada de la Conade por una cuestión política: privar de los apoyos a los que tienen derechos los atletas, ya que al momento no hay una causa justificada que avale la medida. Lo interesante es que sólo están afectados los deportistas que tienen problemas por política”.

A pesar del inicio de los Juegos Olímpicos en París, el litigante indicó que las demandas de amparo siguen su curso y, al momento, han salido 11 resoluciones favorables de las 25, pero se deben cumplir las sentencias en su totalidad ya que es un tema judicial.

Por lo pronto, la doble medallista Alejandra Orozco y los clavadistas Kevin Berlín, Carolina Mendoza, Jahir Ángel Ocampo y Sergio Guzmán Ruvalcaba, han logrado amparos a favor para que se les devuelvan las becas.

De acuerdo con reportes de medios de Francia, a su llegada a los Juegos Olímpicos de París, la titular de la Conade declaró que viajó “plácidamente sentada en primera clase del vuelo 179 de Air France”. Sus declaraciones volvieron a encender la polémica sobre los presuntos malos manejos en la Conade, y hubo algunos comentaristas deportivos quienes, en redes, la criticaron por haber ido a Francia cuando el Comité Olímpico Mexicano es el titular de la delegación mexicana y no la Conade.

La gestión de la exvelocista mexicana es de las más auditadas en la actual administración federal, pues se cuentan alrededor de 40 revisiones, de las que la misma Ana Gabriela Guevara ha mencionado que no le han encontrada nada, sin embargo, están pendientes dos denuncias penales por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) por presuntos malos manejos por casi 400 millones de pesos.

De acuerdo con un documento al que tuvo acceso La Razón antes de que la ASF emitiera las dos denuncias penales, se detallan compras por adjudicación directa a la empresa Cascada Bienestar en 2020 y 2021 por 12 millones 545 mil 994 pesos en la adquisición de 141 aparatos deportivos para los atletas de alto rendimiento.

En el 2020, el costo por los aparatos fue de siete millones 988 mil 483 pesos, mientras que en el 2021 fue por cuatro millones 557 mil 511 pesos; todos los aparatos se encuentran dentro de las instalaciones del pabellón de acondicionamiento físico del Centro Nacional de Desarrollo de Talentos Deportivos y Alto Rendimiento (CNAR), en las instalaciones de la alcaldía Iztacalco.

La Razón acudió al lugar para entrevistar a deportistas y verificar los aparatos; sin embargo, no pudo hacerlo por falta de permisos de la dependencia. Asimismo, algunos deportistas consultados no quisieron dar su opinión, debido a que señalan que no quieren meterse en conflictos con las autoridades deportivas por temor a represalias.

Cascada Bienestar es una empresa dedicada a comercio al por menor de artículos y aparatos deportivos, y se ubica en el municipio de San Pedro Garza, Nuevo León; en agosto del 2023 fue denunciada por la diputada María Elena Pérez-Jaén, precisamente por el pago por 7.9 millones de pesos por la adquisición de 86 aparatos deportivos, sin acreditar que la Conade los hubiera recibido o que cumplieran con las características que le fueron solicitadas.

“Que nuestra delegación encumbre a México”

La presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Marcela Guerra Castillo, deseó éxito a los 109 atletas que conforman el equipo mexicano que participa en los Juegos Olímpicos de París 2024 y confió que llevarán a México al podio.

“Queremos medallas, queremos que México se encumbre y que nuestros deportistas pasen a la historia eterna del éxito”, dijo Guerra.

Destacó el hecho de que sean más mujeres las que conforman esta delegación de deportistas de excelencia que, gracias a su esfuerzo y dedicación, representan a México en este encuentro de 10 mil 500 atletas de todo el mundo, de los cuales cinco mil 250 también son mujeres.

La presidenta de la Cámara de Diputados subrayó que los Juegos Olímpicos, que pertenecen a toda la humanidad, propician el entendimiento como un valor fundamental para la hermandad y solidaridad entre los pueblos, mientras que el deporte, por sí mismo, contribuye a una sociedad más igualitaria e integradora y es un importante facilitador del desarrollo sostenible.

Guerra Castillo recordó que, a lo largo de los Juegos Olímpicos, México ha logrado 73 medallas: 13 de oro; 24, plata; 36, bronce. Con hazañas inolvidables como las de Felipe Muñoz, en natación en 1968; Daniel Bautista, en marcha en 1976; Ernesto Canto y Raúl González, en marcha en 1984; Soraya Jiménez, en halterofilia en el 2000; Guillermo Pérez y María Espinoza, en taekwondo en 2008.

