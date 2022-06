Faltan dos años de gobierno y me siento más fuerte que antes, estoy bateando arriba de 300: AMLO

A dos años y tres meses de que concluya su mandato, el Presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que se siente mejor que nunca y que está "bateando arriba de 300".

"Todavía no llegamos a cuatro años, miren cuánto hemos hecho, imagínense con los dos que nos faltan, dos años tres meses, que además tengo más fortaleza que antes, estoy entero, estoy bateando arriba de 300, entonces vamos a hacer muchísimo y siempre para atender a la gente que necesita justicia, siempre".

Ante los reclamos sobre la tardanza en la resolución de más de 500 conflictos agrarios que persisten en el país, López Obrador respondió que se están atendiendo, pero no meterá el acelerador para beneficiar o perjudicar a ningún grupo o persona.

"El Gobierno no se deja chantajear por nadie, eso era en el tiempo en que los gobernantes eran corruptos y no tenían autoridad moral, ahora no se acepta ningún tipo de presión de esa naturaleza. Y ayudamos a todos, y los vamos a seguir ayudando".